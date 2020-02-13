Сотрудник прокуратуры. Фото © Елена Синеок, Юга.ру

13 февраля 2020, 20:16

Дело районного прокурора в Дагестане дошло до суда

Передано в суд дело бывшего прокурора Кайтагского района Омара Даудова, обвиненного в вымогательстве крупных взяток и мошенничестве при получении участка стоимостью более полумиллиона рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", в феврале 2019 года районный прокурор Омар Даудов был заподозрен в вымогательстве взятки у главы Кайтагского района и руководителя села. Даудов настаивает на своей невиновности и утверждает, что ему мстят за раскрытие махинаций с землей и бюджетными деньгами. Защита, требовавшая отпустить Даудова из-под ареста, в июле 2019 года сообщила об ухудшении его состояния в изоляторе.

Омару Даудову предъявлено обвинение в приготовлении к получению особо крупной взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве с использованием служебного положения. Согласно результатам расследования, он с декабря 2017 года по февраль 2018-го неоднократно требовал от главы района от пяти до десяти миллионов рублей "за общее покровительство по службе". После этого обвиняемый потребовал пять миллионов у главы маджалисского сельсовета, обещая не реагировать на "якобы незаконное выделение земельных участков на территории села", утверждает следствие.

Не добившись взяток, Даудов передал следствию материалы для уголовного преследования главы села, говорится в сообщении. "Прокурор дал незаконное письменное указание дознавателю о принятии решения о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа)", - сообщил Следком, отметив, что суд, рассмотрев жалобу главы села, признал возбуждение дела незаконным. Однако Даудов добился возобновления уголовного преследования главы села по тем же основаниям. Повторное возбуждение дела было признано незаконным прокуратурой Дагестана в сентябре 2018 года.

"Кроме этого, в 2010 году Даудов, замещая должность прокурора Левашинского района, обманным путем незаконно получил земельный участок площадью 0,1 га в селе Леваши Левашинского района рыночной стоимостью более 550 000 рублей", - сообщил сегодня на своем сайте Следком. Ведомство отчиталось о передаче дела в суд, не уточнив, где оно будет рассматриваться.

Примечание:

"Арестованы чиновники администрации Дагестанских Огней", "Источник сообщил о новой версии следствия по делу дагестанских чиновников", "Шесть заместителей министров уволены в Дагестане".

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