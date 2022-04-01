Суд в Прохладном передал государству имущество Свидетелей Иеговы*

01 апреля 2022, 11:34

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Прохладненский суд передал в собственность Российской Федерации здания, пожертвованные Свидетелями Иеговы* в Майском религиозной организации в Швеции, сообщила сегодня прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", 27 декабря 2021 года стало известно, что прокуратура обратилась с иском в Прохладненский райсуд, требуя признать недействительным договор пожертвования, заключенный между религиозными организациями Свидетелей Иеговы* в Майском и в Швеции. Прокуратура попросила обратить в собственность Российской Федерации здания в Прохладном, в которых проходили собрания Свидетелей Иеговы*.

Прокуратура Прохладного добилась обращения в собственность государства имущества Свидетелей Иеговы*, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Кабардино-Балкарии.

"Местная религиозная организация Свидетели Иеговы* в г. Майском передала безвозмездно в рамках договора пожертвования религиозной конфессии христианских Свидетелей Иеговы* в Швеции объекты недвижимости, расположенные в городе Прохладном... Решением Прохладненского районного суда объекты недвижимости, расположенные в городе Прохладном, обращены в собственность Российской Федерации", - говорится в публикации на сайте ведомства

Напомним, Минюст в апреле 2017 года добился от Верховного суда решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в России как экстремистских. Суд заверял, что решение о ликвидации юридических лиц не затронет право отдельных верующих исповедовать религию, но на практике оно обернулась волной уголовных дел в отношении сотен Свидетелей Иеговы*. С уголовным преследованием столкнулись десятки Свидетелей Иеговы* и в южных регионах России, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

При этом в сентябре 2021 года Верховный суд Кабардино-Балкарии назначил 500 тысяч рублей компенсации Свидетелю Иеговы* Юрию Залипаеву, перед которым прокурор извинился за необоснованное уголовное преследование. В октябре 2020 года Майский рай суд оправдал Залипаева по делу о призывах к экстремизму. Прокурор, который требовал для верующего два года колонии-поселения, обжаловал это решение, но Верховный суд Кабардино-Балкарии также принял сторону Залипаева.

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Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.