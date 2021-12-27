Прокуратура Кабардино-Балкарии потребовала отменить пожертвование имущества Свидетелей Иеговы*

27 декабря 2021, 18:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Направлено в суд исковое заявление с требованием передать в собственность государства ранее принадлежавшие Свидетелям Иеговы* здания в Прохладном, которые были пожертвованы организации иеговистов в Швеции, сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии.

Прокуратура обратилась с исковым заявлением в Прохладненский районный суд о признании договора пожертвования, заключенного между религиозной организацией Свидетелей Иеговы* в Майском и религиозной организацией Свидетелей Иеговы* в Швеции недействительным. Иск содержит требование обратить имущество в собственность Российской Федерации.

Как пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в республиканской прокуратуре, решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года религиозная организация Свидетелей Иеговы в Швеции и ее структурные подразделения были признаны экстремистскими, их деятельность запрещена, а имущество определено к обращению в доход государства.

"С целью избежать обращения имущества в доход государства религиозная организация Свидетелей Иеговы* в Майском передала религиозной конфессии Свидетелей Иеговы* в Швеции объекты недвижимости, расположенные в городе Прохладном. Имущество было передано путем совершения мнимой сделки, договора пожертвования недвижимого имущества", - сообщила прокуратура Кабардино-Балкарии.

Как стало известно корреспонденту "Кавказского узла", речь идет о помещении, в котором проходят собрания Свидетелей Иеговы*. Рассмотрение иска назначено на 28 декабря.

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд оправдал бывшего руководителя религиозной организации Свидетели Иеговы* Юрия Залипаева, не найдя в его действиях состава преступления. Он был обвинен в призывах к осуществлению экстремистской деятельности, а также в распространении религиозной литературы, занесенной в Федеральный список экстремистских материалов.

Процесс по делу Залипаева проходил с 16 июля 2018 года. В январе 2019 года Майский райсуд по ходатайству прокурора прекратил уголовное дело в отношении Залипаева о возбуждении ненависти или вражды в связи с декриминализацией деяний, попадавших под эту статью. Ему было предоставлено право на реабилитацию по этой статье, но обвинение в публичных призывах к экстремизму осталось в силе. В октябре 2020 года Майский суд в Кабардино-Балкарии оправдал Юрия Залипаева, которого обвиняли в призывах к экстремизму. Прокурор обжаловал приговор. Верховный суд КБР оставил приговор без изменения. 1 марта 2021 года прокурор Майского района принес официальные извинения Юрию Залипаеву. В сентябре Верховный суд Кабардино-Балкарии назначил 500 тысяч рублей компенсации Свидетелю Иеговы* Юрию Залипаеву за необоснованное уголовное преследование.

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.