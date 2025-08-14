Жительница Нальчика сочла необоснованным вынесенный ей приговор

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мировой суд в Нальчике приговорил Ольгу Долголенко к полугоду ограничения свободы по делу об угрозе убийством. Она утверждает, что события, которые легли в основу приговора, вымышлены, и намерена добиваться его отмены. В приговоре не содержится доказательств вины Долголенко, указал юрист.

Жительница Нальчика Ольга Долголенко заявляет, что в отношении нее мировым судом Нальчика вынесен незаконный и необоснованный приговор. Как следует из текста приговора (имеется в распоряжении "Кавказского узла") ее осудили за угрозу убийством в отношении одной из руководительниц поликлиники.

Суд назначил Ольге Долголенко наказание в виде ограничения свободы сроком на полгода, в течение которых она не имеет право менять место жительства и выезжать за пределы Нальчика, а кроме того она должна ежемесячно являться в специализированный орган и отмечаться там.

С приговором Долголенко категорически не согласна, считает уголовное дело сфабрикованным с целью наказать ее. Ее адвокат готовит жалобу в вышестоящий суд.

Конфликт, как рассказала Ольга Долголенко, произошел 5 ноября 2024 года. Ольга Долголенко обратилась в поликлинику, чтобы получить направление для своего подопечного, инвалида второй группы, в отделение офтальмологии Республиканской клинической больницы для проведения операции. Требовалась также справка по форме 057 (направление на госпитализацию, обследование или консультацию. Документ даёт право на получение медицинской помощи в стационаре по полису ОМС).

Офтальмолог поликлиники в категоричной форме отказалась давать направление, не объясняя причин. Тогда Долголенко обратилась к одной из руководительниц медучреждения, которая также отказалась давать направление. При этом и она, и вызванная ею в кабинет офтальмолог, стали требовать у Долголенко документ, подтверждающий ее право на опекунство.

«Когда мне отказали окончательно и категорично, я не сдержалась и нецензурно выразилась в адрес <одной из руководительниц медучреждения>, о чем тут же пожалела и извинилась перед ней. Она мне налила стакан воды и проводила до дверей", - рассказала Долголенко

Со слов одной руководительниц медучреждения, отраженных в протоколе судебного заседания, «Долголенко схватила офисный металлический стул, и замахнувшись на меня, сделала шаг в мою сторону со словами: «Я тебе сейчас голову снесу»". По ее словам, она восприняла это как реальную угрозу, в результате «ее психическое состояние ухудшилось», у нее заболела голова, повысилось артериальное давление, участился пульс.

Долголенко рассказала, что направление ее подопечному в больницу было выдано только после того, как она обратилась к главному врачу поликлиники. Подопечного прооперировали, и сейчас у него все в порядке.

Спустя четыре месяца Долголенко узнала, что отношении нее возбуждено уголовное дело по обвинению в угрозе убийством. Она отрицает свою вину и считает, что ее решили наказать ее за нецензурную фразу.

В суде показания против нее дала также офтальмолог, которая отказалась выдавать направление, и еще один свидетель, которая заявила, что открыла дверь кабинета и увидела, как Долголенко замахивается стулом, после чего закрыла дверь и покинула поликлинику.

Долголенко утверждает, что все показания против нее ложные, а все уголовное дело сфабриковано. Она пыталась жаловаться, обращалась к руководству МВД по Кабардино-Балкарии по поводу действий дознавателя, к прокуратурам города Нальчик и КБР, однако результата это не дало.

В приговоре указано, что нет оснований не верить показаниям одной из руководительниц медучреждения и двух свидетелей, тогда как Долголенко может говорить неправду, чтобы уйти от ответственности.

В приговоре не приводятся объективные доказательства вины осужденной, указал юрист Олег Сергеев.

"Таким доказательством могли бы быть опечатки пальцев Долголенко на стуле, если она к нему притрагивалась. Но дознание не потрудилось снять опечатки со стула, а скорее всего, их там не было. Что касается остальных свидетельств, они примерно равноценны. С той и с другой стороны только слова", - указал он.

По его мнению, есть основания для отмены приговора.

Ольга Долголенко известна своим активным участием в общественных и культурно-массовых мероприятиях, она долгое время руководила польским культурным центром в Нальчике. В настоящее время на пенсии. Случившееся она остро переживает.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.