Власти Грузии гарантировали детям с Украины обучение на родном языке

27 марта 2022, 04:09

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил открыть украиноязычный сектор в Тбилиси для учеников с Украины. В школах Грузии уже обучаются 190 украинских детей, сообщил министр образования Михаил Чхенкели.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сообщил, что жители Грузии собрали и отправили на Украину гуманитарные грузы весом до 580 тонн. Всего было отправлено два самолета и 22 фуры. В тот же день Минобразования Грузии отчиталось, что первые 38 детей из Украины, покинувшие зону проведения спецоперации российских войск, зачислены в школы Тбилиси.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял решение открыть в Тбилиси украиноязычный сектор для учеников из Украины. Министр образования Михаил Чхенкели проинформировал об этом временного поверенного в делах Украины Андрея Касьянова. Тот, в свою очередь, заявил, что посольство будет активно участвовать в создании такого сектора, пишут "Новости-Грузия".

Чхенкели также сообщил, что в Тбилиси и регионах уже зачислено в школы 190 учащихся из Украины разного возраста.

Очередной рейс из Кракова в Кутаиси был выполнен 26 марта. На нем вместе с гражданами Грузии прилетели беженцы с Украины. В аэропорту им выдали предметы первой необходимости. Всего в рамках акции при участии организации "Забота Кавказа" и Союза аэропортов Грузии были выданы такие наборы 103 пассажирам, информирует "Рустави 2".

К сбору гуманитарной помощи присоединились музыканты, которые запустили международную кампанию "За мир на Украине". "Мы хотим провести на этой площадке живой марафон, концерт, который можно будет увидеть во всех странах", - рассказал музыкант Дато Порчхидзе в эфире "ТВ Формула".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".