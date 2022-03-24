Жители Грузии простились с погибшими на Украине добровольцами

24 марта 2022, 12:21

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Тела двоих грузинских военнослужащих Гии Бериашвили и Давида Ратиани, которые в качестве добровольцев отправились воевать на Украину, были доставлены сегодня утром в аэропорт Тбилиси. Прощальную церемонию посетили сотни жителей Грузии, в том числе президент страны Саломе Зурабишвили.

Как сообщал "Кавказский узел", в Грузии периодически проходят акции протеста против проведения войсками России спецоперации на Украине. 20 марта жители Грузии собрали и отправили на Украину гуманитарные грузы весом до 580 тонн. Всего было отправлено два самолета и 22 фуры. В тот же день стало известно, что школы Грузии начали прием детей из Украины.

Военная спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. В чем ее суть, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Сегодня утром в Грузию были доставлены тела двух грузинских военных Гии Бериашвили и Давида Ратиани, которые погибли на Украине. Бериашвили и Ратиани отправились на Украину в качестве добровольцев, они погибли 18 марта в ходе боев у города Ирпень под Киевом, информировало сегодня РИА "Новости Грузия".

Агентство также опубликовало ролик, на кадрах которого показаны автомобили, припаркованные с обеих сторон улицы. Также по обеим сторонам, встав на одно колено, выстроились люди, преимущественно мужчины. Позади них стоят еще люди, некоторые из них держат в руках свечи и флаги Грузии. По улице медленно движется полицейская машина со включенной мигалкой, за ней идут две машины черного цвета, на крышах которых закреплены полотнища флагов Грузии и Украины. Колонну замыкают еще две полицейские машины со включенными мигалками. Вслед за колонной едут несколько гражданских автомобилей. Действие происходит в темное время суток.

В аэропорт Тбилиси, куда были доставлены тела Бериашвили и Ратиани, приехали сотни жителей Грузии, чтобы почтить память погибших военных. Соболезнования семьям погибших выразила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая оказалась единственным официальным лицом, которое появилось в аэропорту. Члены провластной партии "Грузинская мечта" навестили родных Бериашвили и Ратиани, передало сегодня "Эхо Кавказа"*.

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