Морпех из Дагестана погиб на Украине

18 марта 2022, 17:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уроженец Табасаранского района Дагестана, командир роты Сахиб Турабов похоронен сегодня в родном селе. С начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее 33 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", о гибели земляков сообщают главы муниципалитетов и районов Дагестана. Так, старший лейтенант Тажиб Курбанов из Каспийска погиб во время спецоперации российских войск на Украине, сообщила администрация Каспийска.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями регионов данных. По данным на 17.00 мск официально подтверждена гибель не менее 126 уроженцев юга России, в том числе 82 уроженцев Северо-Кавказского федерального округа.

О гибели уроженца Табасаранского района, прапорщика Сахиба Турабова сообщил сегодня глава районной администрации Магомед Курбанов.

Сахиб родом из села Марага Табасаранского района, 8 марта ему исполнилось 37 лет. С 2011 года он служил по контракту в морской пехоте в одной из частей Каспийской флотилии в должности командира роты. "У него остались жена и трое детей", - сообщил глава района. Он добавил, что сегодня в родном селе прошло прощание с военным.

Таким образом, к 17.00 мск известно о гибели с начала военной операции на Украине не менее 33 уроженцев Дагестана.

Спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля, не уточнив числа убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, с тех пор данные не обновлялись. В чем суть спецоперации, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Мы призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Facebook и Twitter, а без установки VPN - в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".