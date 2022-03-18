Военный из Каспийска убит на Украине

18 марта 2022, 06:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Старший лейтенант Тажиб Курбанов из Каспийска погиб во время спецоперации российских войск на Украине. Всего с начала операции погибло не менее 32 военнослужащих из Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", на 17 марта число погибших на Украине уроженцев Дагестана достигло 31. В частности, в этот день администрация Хивского района сообщила о гибели прапорщика Гюльмагомеда Калабекова из села Межгюль.

Спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля, не уточнив числа убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, с тех пор данные не обновлялись. В чем суть спецоперации, что ей предшествовало, и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Старший лейтенант Тажиб Курбанов, 1989 года рождения, погиб при исполнении служебного долга во время проведения спецоперации на территории Украины, сообщила администрация Каспийска.

16 марта в местном военкомате прошла встреча с отцом погибшего каспийчанина, на которой присутствовали чиновники и депутаты, сказано в сообщении. "Каждый из присутствующих выразил слова соболезнования отцу погибшего военнослужащего и поблагодарил за достойное воспитание сына, который ценой собственной жизни остался верен присяге", – сообщила администрация Каспийска 17 марта в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее 32 уроженцев Дагестана.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Facebook и Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".