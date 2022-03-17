Уроженец дагестанского села убит в ходе военной операции на Украине

17 марта 2022, 15:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Прапорщик Гюльмагомед Калабеков из села Межгюль Хивского района Дагестана погиб в ходе военной операции на Украине. С начала боев на Украине стало известно о гибели не менее 31 уроженца Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", о гибели земляков регулярно сообщают власти регионов и муниципалитетов, в том числе на юге России. В частности, 16 марта стало известно о гибели на Украине Руслана Шахсинова, Кемрана Мурадова, Рабазана Раджабова, Арсена Курбанова, Руслана Бадруттдинова из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями регионов данных. По данным на 15.50 мск официально подтверждена гибель не менее 116 уроженцев юга России, в том числе 75 уроженцев Северо-Кавказского федерального округа и 41 жителя Южного федерального округа, а также одного жителя Южной Осетии.

Прапорщик Гюльмагомед Калабеков из села Межгюль Хивского района Дагестана убит 9 марта на Украине, сообщила сегодня газета "Хивские вести", публикацию разместила в своем Telegram-канале администрация Хивского района. После срочной службы он подписал контракт, служил в Астрахани. Гюльмагомеду Калабекову было 30 лет, у него остались жена и сын, похороны военнослужащего прошли 16 марта в его родном селе, говорится в публикации.

Военная операция российских войск на Украине началась 24 февраля. Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля, не уточнив числа убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, с тех пор данные не обновлялись. В чем суть спецоперации, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".