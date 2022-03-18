18 марта 2022, 04:50

Летчик из Краснодарского края погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Приморско-Ахтарского района Сергей Волынец погиб во время военной операции на Украине. С начала спецоперации российских войск погибло не менее 17 военнослужащих из Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", по данным на 16 марта стало известно о гибели не менее 16 уроженцев Краснодарского края в ходе военной операции на Украине. Власти региона пообещали выплатить семьям погибших по два миллиона рублей.

16 марта в Приморско-Ахтарске состоялись похороны майора Сергея Волынца, который погиб во время спецоперации российских войск на Украине, сообщил глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко.

"[Сергей Волынец] за боевые заслуги награждён орденами и медалями, в том числе орденом "За заслуги перед Отечеством". Представлен к государственной награде орден Мужества, посмертно", – написал чиновник в своем Telegram-канале.

Волынец был лётчиком, участвовал в боевых действиях в Грузии и Сирии, добавил Максим Бондаренко.

Таким образом, с начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее 17 уроженцев Краснодарского края.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Футбольный клуб "Краснодар" попал в тяжелую ситуацию из-за санкций", "Сочинка оштрафована за дискредитацию российской армии", "Суд арестовал краснодарца за нарисованную на плакате с буквой Z нацистскую символику".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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