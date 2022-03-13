Азербайджан обвинил Нагорный Карабах в обстрелах

13 марта 2022, 13:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Позиции азербайджанских войск в зоне карабахского конфликта были обстреляны с территории, подконтрольной российским миротворцам, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в последние дни обострилась ситуация в зоне карабахского конфликта, карабахские силовые и военные ведомства сообщали о минометных и гранатометных обстрелах сел. В частности, 12 марта прокуратура сообщила, что во дворе жилого дома в селе Парух взорвалась мина, выпущенная из 60-миллиметрового миномета. Азербайджанская сторона в свою очередь неоднократно обвиняла карабахских военных в обстрелах своих позиций.

О вооруженном инциденте в зоне карабахского конфликта сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. "12 марта с 18:15 (17.15 мск) до 02:20 (01.20 мск) 13 марта члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Ходжавендском (армянское название Ходжавенда – Мартуни. – Прим. "Кавказского узла") и Тертерском направлениях", - говорится в публикации на русскоязычной версии сайта Минобороны.

Азербайджанские военные приняли "адекватные ответные меры в указанных направлениях", сообщило ведомство, не уточнив, какие именно меры были приняты.

"Потерь среди личного состава и техники азербайджанской армии нет. В настоящее время ситуация в указанных направлениях стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений", - отчиталось в 08.49 мск министерство.

Минобороны Нагорного Карабаха, по состоянию на 13.09 мск, не прокомментировало это заявление на своем сайте и в Twitter-аккаунте.

Напомним, 12 марта в Степанакерте прошла акция, участники которой обратились к международному сообществу и России с требованием повлиять на поведение Азербайджана. Обстрелы населенных пунктов Нагорного Карабаха держат в напряжении людей, заявили 10 марта и депутаты Национального собрания и МИД непризнанной республики. Они призвали международное сообщество дать оценку действиям Азербайджана и признать право Нагорного Карабаха на независимость.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе связано с желанием Армении и Азербайджана уклониться от переговоров по статусу непризнанной республики, на это повлияли и международные процессы, в частности события на Украине, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи. Армяне Нагорного Карабаха рассчитывают на поддержку России на фоне признания ДНР и ЛНР, тогда как тема Нагорного Карабаха исчезла с международной повестки, считают азербайджанские аналитики.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

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Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".