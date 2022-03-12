Аналитики в Ереване и Баку поспорили о причинах обострения в Нагорном Карабахе

12 марта 2022, 04:07

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обострение обстановки в Нагорном Карабахе связано с желанием Армении и Азербайджана уклониться от переговоров по статусу непризнанной республики, считает Андриас Гукасян. На обострение ситуации оказали влияние международные процессы, в частности события на Украине, отметила Наира Айрумян. Армяне Нагорного Карабаха рассчитывают на поддержку России на фоне признания ДНР и ЛНР, предполагает Азад Исазаде. Тема Нагорного Карабаха исчезла с международной повестки, утверждает Шахин Гаджиев.

Как сообщал "Кавказский узел", по данным Минобороны Нагорного Карабаха, в ночь на 10 марта азербайджанские военные выпустили около 23 снарядов из минометов в направлении села Храморт Аскеранского района (расположен на территориях Ходжалинского и Агдамского районов Азербайджана – прим. "Кавказского узла"). Во время обстрела получил ранения житель Храморта Сурен Багдасарян. Также утром 10 марта азербайджанская сторона заявила, что позиции азербайджанских военных в Агдамском районе были обстреляны с территории зоны карабахского конфликта.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Эскалация в Нагорном Карабахе связана с визитом премьер-министра Армении Никола Пашиняна во Францию, заявил корреспонденту "Кавказского узла" 11 марта политолог Андриас Гукасян.

По его мнению, дестабилизация ситуации необходима, чтобы и Армения, и Азербайджан ссылались на угрозу возобновления войны, уклонялись от переговоров по статусу Нагорного Карабаха и окончательному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. "Это искусственное обострение, политика затягивания процесса мирного урегулирования на фоне ужесточения требования со стороны Евросоюза и США. Пашиняна пригласили, чтобы получить согласие армянской стороны на предложение посредников. А обострение позволит обосновать отказ, что в таких условиях Армения не может пойти на такой шаг. Простейший метод блокирования давления Запада", - пояснил он.

Отсутствие резких заявлений России говорит о наличии политического покровительства с ее стороны как минимум этих действий, считает политолог. "Политика Азербайджана и России направлена на срыв Минских соглашений. Россия заинтересована в сохранении статус-кво, который позволяет ей сохранить в Нагорном Карабахе свое военное присутствия", - подчеркнул Гукасян.

При этом он сомневается, что Азербайджан планирует возобновить войну в Нагорном Карабахе. "Во-первых, этим Азербайджан поставит под удар Россию и ее миротворческую миссию, а во-вторых, подставит самого себя <...> На прошлогодней Ассамблее ООН Алиев заявил, что решил спорный вопрос силовым путем, тем самым, по сути, дал признательные показания своих агрессивных действий, противоречащих международному праву. Кроме того, не думаю, что Азербайджан способен силой выдворить российский контингент из Нагорного Карабаха", - отметил политолог.

Азербайджан не в том положении, чтобы продвигать вперед свою агрессивную политику, добавил Гукасян. "Азербайджан рассчитывает использовать поставки газа в Европу для продвижения своей повестки, однако Европа ставит политические условия, одно из которых - урегулирование конфликта в рамках Минской группы, а не трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Но Азербайджан не может принять эти условия, поэтому пошел на укрепление отношений с Россией, подписав декларацию о союзнических отношениях", - сказал он.

Политобозреватель Наира Айрумян отметила, что эскалация в Нагорном Карабахе происходит на фоне важных международных процессов – спецоперации России на Украине и венских переговоров по иранской ядерной программе.

"Анкара и Баку готовятся к вероятной победе России на Украине, которая может привести к «советизации» подконтрольных Москве территорий, в том числе Армении и, в первую очередь, Нагорного Карабаха. Но готовятся они и к возможному отступлению России с внутривластным кризисом и, возможно, выводом российских войск из Нагорного Карабаха. Они хотят не допустить, чтобы место российских войск заняли легитимные международные силы. Именно в этом контексте надо рассматривать визит Пашиняна в Париж и его встречи с Эммануэлем Макроном и Шарлем Мишелем", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась военная операция российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Помимо всего, отметила Айрумян, Баку начал договариваться с Ираном по поводу возобновления транзита из материкового Азербайджана в Нахичевань по территории Ирана, говорят даже о запуске железной дороги. "Скорее всего, это указывает на то, что Баку столкнулся с непреодолимым препятствием на пути открытия Зангезурского коридора", - отметила она.

При этом политобозреватель не исключила вероятности возобновление широкомасштабной войны в Нагорном Карабахе. "Учитывая, что армянская сторона заблаговременно не позаботилась о международных механизмах безопасности для Нагорного Карабаха и Сюника, вероятность новой войны высока", - пояснила Айрумян.

Азербайджан действует самостоятельно, ставя перед собой цель дискредитировать российских миротворцев, считает политолог Армен Варданян. Он также полагает, что на жителей Нагорного Карабаха оказывается психологическое давление с целью заставить их покинуть дома.

"Азербайджан понимает, что в условиях международной напряженности нельзя дразнить Россию, поэтому действует мелкими шажками, не начиная широкомасштабную войну, вероятность которой сегодня минимальна. Однако полностью исключить такое развитие событий нельзя. В политике нельзя ничего исключать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог не видит связи между эскалацией и визитом армянского премьера во Францию. "Этот визит был нужен больше Макрону нежели Пашиняну. Во Франции пройдут президентские выборы, Макрон борется за голоса армянской общины. Конечно, вопрос урегулирования конфликта также обсуждался, но визит преследовал предвыборные цели", - пояснил он.

Варданян согласен с мнением, что Азербайджан желает решить вопрос Нагорного Карабаха в обход Минской группы ОБСЕ. "Азербайджанская сторона всячески попытается нейтрализовать Минскую группу ОБСЕ. Азербайджан воодушевлен войной, и военным путь – единственный, чтобы завоевать Нагорный Карабах. Периодически идет на эскалацию, чтобы проверять реакцию сопредседателей. И пока ему удается избегать ответственности", - заключил политолог.

Эксперты в Баку связали обострение в Нагорном Карабахе с событиями на Украине

По мнению военного эксперта, бывшего сотрудника информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азада Исазаде, у обострения в последнее время ситуации в Карабахе есть две основные причины.

"С конца прошлого года наметился процесс по деэскалации конфликта между Азербайджаном и Арменией. С армянской стороны пошла, наконец, реальная работа по восстановлению транспортных коммуникаций и, в частности Зангезурского коридора. Наметились подвижки в подготовке переговорного процесса по делимитации границы и подписанию мирного договора между двумя странами, которое, как предполагается, должно состояться в Москве. После того, как Азербайджан и РФ подписали Декларацию о союзническом взаимодействии, статус Баку в отношениях с Арменией фактически уравнялся с Ереваном – оба государства теперь союзники для России. Поэтому у Армении уже не остается никаких шансов отыграть ситуацию назад, как-то завоевать благосклонность Москвы. Поэтому возможности для маневров у Армении сужаются, и правительство Пашиняна все серьезнее относится к подписанию мирного договора с Азербайджаном. Однако в Армении все еще сохраняется военная оппозиция, даже несмотря на смену армейского руководства. В старшем и среднем офицерском составе сильны оппозиционные настроения, и эти силы хотят всячески сорвать мирный процесс. Кстати, эти же силы обладают реальной властью в армяно-населенной части Карабаха. Именно эти силы совершают провокации, чтобы вызвать Азербайджан на ответные шаги, добиться эскалации ситуации и сорвать подписание мирного договора. При этом они рассчитывают на российских миротворцев, полагая, что их присутствие предотвратит более крупные военные операции азербайджанской армии", - сказал Исазаде корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, по его словам, воодушевляющее действие на провокаторов в Нагорном Карабахе оказали события на Украине. "Еще когда Россия признала Абхазию и Южную Осетию, у армян были надежды на признание Нагорного Карабаха. Но этого не случилось, потому что Россия для сохранения своего влияния в регионе должна позиционировать себя как нейтральное государство. Сейчас Россия тем более не станет признавать сепаратистское образование, потому что она подписала с Баку Декларацию о союзническом взаимодействии, взяв обязательства уважать территориальную целостность Азербайджана, нерушимость его границ. Помимо этого, в нынешней обстановке международной изоляции партнерство с Азербайджаном, с которым она имеет общие границы, обретает особую ценность", - отметил Исазаде.

Эксперт добавил, что предыдущие эскалации конфликта после 44-дневной войны 2020 года "были на границе Азербайджана и Армении". "Каждый раз все это заканчивалась тем, что Азербайджан не только пресекал атаки армянской стороны, но и наносил ответный сокрушительный удар и даже занимал более выгодные позиции. Сейчас обострение происходит в основном в Нагорном Карабахе. Здесь все-таки стоят российские миротворцы - и это имеет сдерживающий характер. Пока азербайджанская сторона реагирует ответным огнем. Но если провокации будут нарастать, и у Азербайджана будут потери, думаю, что ответ будет непропорционально жестким", - считает Исазаде.

Он усомнился в том, что российские миротворцы, выступив в защиту армянских военных, могут открыто прибегнуть к вооруженному противостоянию с азербайджанскими военными, так как у них нет на это полномочий. "У них вообще нет международного мандата. С другой стороны, согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, Карабах должны были покинуть армянские военные силы, однако Россия как гарант соглашения до сих пор не обеспечила это. Поэтому у российского миротворческого контингента нет аргументов на какие-то военные действия против азербайджанской армии", - заключил Исазаде.

Что касается визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна во Францию и его встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, то Исазаде видит связь в этих переговорах с обострением конфликта. "Визит, возможно связан с опасениями Армении ослабления России после ее противостояния с Украиной и под воздействием жестких международных санкций. Ереван, очевидно, ищет себе хоть какую-то защиту на случай такой перспективы. В любом случае, в отличие от периода 44-дневной войны Париж теперь занимает более нейтральную позицию и демонстрирует намерения улучшить отношения с Баку. Макрон недавно звонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву для обсуждения ситуации вокруг Украины", - отметил Исазаде.

Бакинский аналитик, редактор агентства Turan Шахин Гаджиев считает, что нынешняя военная эскалация стала результатом принятия парламентом Нагорного Карабаха в феврале закона "Об оккупированных территориях" с обращением к международному сообществу оказать "давление" на Азербайджан.

"Тема Нагорного Карабаха исчезла с международной повестки. Даже Минская группа ОБСЕ де-факто перестала функционировать. Сейчас в повестке вопросы восстановления транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном, делимитация границы двух стран, подписание мирного договора. Поэтому сепаратисты изо всех сил пытаются вновь привлечь как-то внимание к себе. Для этого они стремятся дестабилизировать ситуацию в регионе. Наряду с «политическими инициативами» карабахские сепаратисты стали в последнее время создавать военные фортификационные сооружения под прикрытием российских миротворцев. Кроме того, они перекрывали дорогу азербайджанскому транспортному конвою, несмотря на сопровождение российских миротворцев", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, считает Гаджиев, на эскалацию в Нагорном Карабахе также повлияли события на Украине. "У армян Карабаха появились иллюзии, что Москва аналогичным образом признает их. Поэтому сепаратисты <...> провокациями пытаются показать, что они все еще существуют, оказывают «сопротивление», «защищают свою независимость». Однако это очень опасная игра. Азербайджан пока сдержанно реагирует. Но если все это будет продолжаться, то ответ азербайджанской стороны будет жестким", - сказал Гаджиев.

На вопрос, какие шаги может предпринять Азербайджан, аналитик заявил, что ответные меры могут быть самыми разными. "Могут быть подавлены позиции, с которых ведется обстрел. Азербайджанская армия может провести зачистку на некоторых территориях, где находятся армянские военные, которые по законам страны являются незаконными вооруженными формированиями. Азербайджан может также взять под контроль автомобильную дорогу, которая ведет через север Нагорного Карабаха в Кельбаджарский район, для обеспечения надежного транспортного сообщения", - перечислил он.

По мнению Гаджиева, российские миротворцы не смогут отреагировать на действия азербайджанской армии, так как они не обеспечили демилитаризацию Нагорного Карабаха, как это было предусмотрено в совместном заявлении от 10 ноября 2020 года. "Документ предусматривал, что со вводом миротворцев армянские вооруженные силы должны покинуть Карабах. Если российский контингент не сделал этого, то Азербайджан сам может осуществить данную задачу", - сказал Гаджиев.

Также он сомневается, что российские военные могут выступить на стороне армян. "Вряд ли российские военные сделают этого. Они, скорее всего, не будут вмешиваться. В принципе, до сих пор во время военных инцидентов они серьезно не вмешивались. У российских военных нет никакого международного мандата для ведения военных операций. У них и нет потенциала противостоять азербайджанским военным. Вообще Москва, занятая Украиной, не будет вмешиваться и тем более санкционировать какие-то военные действия. Это означало бы занять позицию одной стороны, утратить роль модератора в процесс армяно-азербайджанского урегулирования и потерять еще одну международную площадку активного присутствия РФ", - сказал Гаджиев.

На его взгляд, в случае осуществления Азербайджаном специальной операции в Нагорном Карабахе российские военные будут заранее предупреждены и покинут зоны возможных боевых действий, ведь их задачей является защита гражданского населения.

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ) Тогрул Джуварлы также считает, что в случае проведения Азербайджаном специальной операции Россия сохранит нейтралитет.

"Сейчас России не до Карабаха. С другой стороны, в нынешней ситуации международной изоляции значение Азербайджана для России возрастает для связей с внешним миром. Через Азербайджан проходит коридор "Север-Юг", по которому Россия может осуществлять перевозки из стран бассейна Персидского залива, которые не присоединились к санкциям. Азербайджан имеет нефтегазотранспортную инфраструктуру, по которой Москва может выводить на рынки свои углеводороды в случае ограничения закупок в Европе. Через Азербайджан Россия может осуществлять перевозки в Турцию, с которой у нее большой объем товарооборота. Азербайджан - экспортер овощей и фруктов, которых сейчас на российском рынке явно будет не хватать, и в то же время - покупатель российских товаров различного назначения. Так что возможные расчеты армянских сепаратистов в Нагорном Карабахе на военную помощь России против Азербайджана не оправданы. Они могут поддержать действия России, посылать какую гуманитарную помощь на Донбасс, демонстрируя таким образом верноподданничество Москве, но политическая значимость этих действий нулевая", - сказал Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

На его взгляд, если Азербайджан предпримет жесткие контрмеры, то никакого существенного давления на Баку не будет и со стороны Запада. "Сейчас Запад занят защитой Украины. С другой стороны, Азербайджан все шаги предпринимает на своей территории. Для Запада очень важно, чтобы постсоветские страны в российско-украинском конфликте сохраняли хотя бы нейтралитет. И Азербайджан придерживается такой позиции и, более того, оказывает Украине гуманитарную помощь", - подчеркнул Джуварлы.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".