Село Храморт Нагорного Карабаха. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

10 марта 2022, 11:15

Сельчанин в Нагорном Карабахе ранен при минометном обстреле

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель села Храморт Сурен Багдасарян во время минометного обстрела получил осколочное ранение в спину во дворе своего дома, сообщило сегодня МВД Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", по данным Минобороны Нагорного Карабаха, в ночь на 10 марта азербайджанские военные выпустили около 23 снарядов из минометов в направлении села Храморт Аскеранского района (расположен на территориях Ходжалинского и Агдамского районов Азербайджана, – прим. "Кавказского узла"). Также сегодня утром азербайджанская сторона заявила, что позиции азербайджанских военных в Агдамском районе были обстреляны с территории зоны карабахского конфликта.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Житель села Храморт Сурен Багдасарян был ранен сегодня утром во время минометного обстрела, сообщил руководитель пресс-службы МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян. "Сегодня в 10.35 [09.35 мск] из РОВД Аскеранского района сообщили, что житель села Храморт, Сурен Багдасарян, 1971 года рождения, во время сельскохозяйственных работ у себя во дворе дома, был ранен в спину осколком после взрыва мины, выпущенной азербайджанскими военными из миномета", – сказал Тадевосян корреспонденту "Кавказского узла".

Багдасарян доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает, добавил он. "МВД республики готовит соответствующие материалы для расследования инцидента", – сказал Тадевосян.

На 11.00 мск 10 марта на сайте Минобороны Азербайджана нет комментариев относительно сообщения МВД Нагорного Карабаха о ранении жителя села Храморт.

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Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Азербайджанский военнослужащий погиб на границе", "Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах на границе", "Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах позиций на границе с Арменией".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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