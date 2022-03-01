Волгоградская активистка задержана на антивоенном пикете

01 марта 2022, 16:23

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Тамара Гродникова провела сегодня на Аллее Героев Волгограда пикет против спецоперации на Украине, а также потребовала обнародовать данные о погибших, раненых и взятых в плен солдатах. Пикет продлился 40 минут, после чего активистку задержала полиция.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля в Волгограде проходили пикеты с призывом прекратить военные действия на Украине. Не менее 18 активистов были доставлены в отдел полиции, от них потребовали объяснения. Полицейские отпустили после опроса участницу одиночного пикета Елену Шеину, а также большинство других задержанных после акций. Двум активисткам суд назначил штрафы, третьей - обязательные работы. 25 февраля полиция задержала Тамару Гродникову, которая проводила одиночный пикет против военных действий на Украине. Вечером ее отпустили из полиции. 26 февраля в ходе одиночного пикета были задержаны жители Волгограда Евгений Вильников, Галина Заболотнева и Владимир Тельпук, которые проводили антивоенные пикеты в городе. Тельпук и Вильников получили по трое суток ареста, Заболотнева - двое суток. Заболотнева назвала дело сфабрикованным. 27 февраля полицейские задержали трех человек, в том числе Елену Шеину, по ее словам, на нее был составлен протокол за отсутствие паспорта в условиях чрезвычайной ситуации

Гродникова стояла с 14.00 мск на Аллее Героев в Волгограде с антивоенными плакатами . По ее словам, она требует немедленно свернуть военную операцию на Украине, "опубликовать данные об убитых и раненых, взятых в плен наших солдатах". Она также отметила, что больше всего ее тревожит одобрение со стороны общества действий руководства России на Украине, сказала Гродникова корреспонденту "Кавказского узла"

Несколько прохожих высказались резко отрицательно по поводу пикета. Сотрудник полиции пояснил активистке, что её задержание связано с конфликтом с гражданами и поступившим вызовом. Пикет продлился 40 минут.

Военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. Лишь вечером 27 февраля Минобороны России впервые признало, что среди российских солдат есть погибшие и раненые, но не уточнило их число. О гибели военных сообщили главы Дагестана, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Астраханской области и Краснодарского края. О военном конфликте на Украине можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе". Новости о случаях преследования активистов собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".