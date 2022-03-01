Волгоградская активистка пожаловалась на сфабрикованное дело

01 марта 2022, 03:37

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Галина Заболотнева, которая была задержана на антивоенном пикете, назвала административное дело в отношении себя сфабрикованным. Она провела двое суток в изоляторе временного содержания по обвинению в неповиновении требованиям сотрудников правоохранительных органов.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля полицейские задержали Галину Заболотневу и Владимира Тельпука, которые проводили антивоенные пикеты в Волгограде. Владимир Тельпук вечером того же дня сообщил о составлении на него протокола по статье о неповиновении сотруднику полиции и ожидающей суда Галине Заболотневой. Решением суда Владимир Тельпук и Галина Заболотнева признаны виновными в неповиновении полицейским и арестованы на трое и на двое суток соответственно. Аресты будут обжалованы, сообщила защита.

Галина Заболотнева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что вышла 28 февраля примерно в 17.50 мск из изолятора временного содержания, где отбывала назначенный судом арест. Она также рассказала об обстоятельства задержания на пикете.

"Я стояла с плакатом, ко мне подошел майор. Сразу стал меня задерживать. В этот раз они сразу все представляются, раньше не представлялись. Я спросила, каковы основания для моего задержания. Он сказал, что я нарушаю общественный порядок, провожу несогласованное мероприятие. У меня есть видео, где он четко это говорит. Я сказал, что одиночный пикет не требует согласования. Меня вместе с Тельпуком схватили и увезли. Нам вменили статью 19.3 часть 1. Якобы они к нам подходили, а мы отказались предоставлять им документы", - рассказала Заболотнева.

По мнению активистки, дело в отношении нее сфабриковано. На суде свидетелями были сотрудница правоохранительных органов и казак. "Якобы я сказала, что ничего показывать не буду. Казаку я сказала, что вообще не видела его, на что он ответил, что стоял рядом со мной. В суде я потребовала, чтобы к делу приобщили видео с камер «Дозор», которые есть у каждого полицейского. На них они все записывают, когда несут службу. Я назвала время, в которое происходили события. Я также требовала приобщить видео со своего телефона - там четко слышно, как они называют причину моего задержания. Мне во всем отказали. В итоге смотрели записи системы «Безопасный город» с улицы, с дальней камеры ничего не слышно. Это филькина грамота. На этой камере нет даже того, чтобы они ко мне подходили», - рассказала Заболотнева.

Она также пожаловалась на условия содержания в камере. «Когда из суда нас привезли в камеру <...>, у меня поднялось давление. Камера душная. Я попросила дежурного перевести меня туда , где есть вентиляция, поскольку я задыхалась. Дверь там закрыта наглухо, вентиляции нет никакой, но есть клопы. Я потребовала начальника, начальник пришел и сказал, что полы не моются, потому что им государство денег на уборку не выделяет, а клопы водятся тоже потому что государство не выделяет деньги на их потравку <...> Я два часа просила вызвать мне скорую, но ее и не вызвали. Потом приехали ребята из изолятора, куда нас должны были перевести, и вызвали мне скорую. Давление было под 200, на пальцах начали лопаться сосуды. Мне дали таблетку, от укола я отказалась. Я знаю, что мне просто нужен был воздух», - рассказала она.

В ИВС же, по ее словам, условия были «нормальные». «Относились по-человечески, выдали постельное белье, вообще нет жалоб», - отметила Заболотнева.

Галина сообщила, что «однозначно» обжалует арест. «Судья вынесла решение, основываясь на доказательствах ненадлежащего качества», - резюмировала она.

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