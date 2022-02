Участники акций в Ереване высказали претензии властям Армении из-за визита азербайджанских депутатов

23 февраля 2022, 02:50

Противники визита в Армению азербайджанской делегации, приехавшей для участия в заседании Парламентской ассамблеи "Евронест", провели в Ереване две акции протеста. На одной из них были задержаны 26 человек, в том числе 15 сторонников АРФ «Дашнакцутюн». Депутатов Народного Собрания Армении возмутили слова азербайджанского депутата Солтана Мамедова о завершении конфликта с Нагорным Карабахом.

Как писал "Кавказский узел", 21 февраля ветераны Карабахской войны провели в Ереване акцию протеста против визита в Армению азербайджанской делегации, приехавшей для участия в заседании Парламентской ассамблеи "Евронест". Они обвинили власти в игнорировании национальных интересов при налаживании отношений с Турцией и Азербайджаном.

Армянская оппозиция неоднократно упрекала власти страны в недостаточно активной работе по возвращению армянских солдат из плена в Азербайджане. В апреле 2021 года армянские депутаты заявили, что власти Азербайджана искусственно затягивают процесс освобождения армянских пленных, преднамеренно не раскрывают реальное их число. 19 декабря 2021 года Армения подтвердила возвращение десяти пленных из Азербайджана. Евросоюз оказывает недостаточное давление на Азербайджан по вопросу возвращения армянских военнопленных, заявили активисты оппозиции. Они призвали своих сторонников выйти на акции протеста во время заседания в Ереване бюро и комиссий Парламентской ассамблеи "Евронест".

Оппозиционеры и активисты организовали 22 февраля акцию протеста на площади перед перед зданием спортивно-концертного комплекса имени Карена Демирчяна в Ереване, где проходило заседание "Евронест". К протесту присоединились и родственники погибших в ходе карабахской войны в 2020 году, а также участники войны. Площадь перед зданием комплекса была переполнена протестующими, передал корреспондент "Кавказского узла".

Парламентская ассамблея "Евронест" - организация "Восточного партнерства" между ЕС и его восточноевропейскими партнёрами, акт о ее учреждении подписан 3 мая 2011 года. В проект ЕС "Восточное партнёрство" входят Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина, его цель - развитие интеграционных связей между Евросоюзом и этими шестью постсоветскими странами. 21-22 февраля в Ереване проходят заседания бюро и комиссий Парламентской ассамблеи "Евронест", в них принимают участие депутаты парламентов стран "Восточного партнерства" и Европарламента, сообщило сегодня "Новости-Армения".

Активисты держали в руках плакаты с надписями "Justice for Artsakh" (Справедливость для Нагорного Карабаха), "Shushi is our home" (Шуши - наш дом), "Hadrut is our home" (Гадрут - наш дом), "Azerbaijan is guilty" (Азербайджан виновен), "Genocide is not war! It is more dangerous than war" (Геноцид - это не война! Это опаснее войны), скандировали "Армения без турков!", "Без Никола Армения!", "Карабах - наш!".

Полиция перегородила вход в здание комплекса. Сюда были стянуты дополнительные силы, в том числе подразделение "Красные береты".

Первый омбудсмен Армении, руководитель ОО "Против правового произвола" Лариса Алавердян призвала признать войну в Нагорном Карабахе в 2020 году "геноцидальной агрессией в отношении армян". "Власти Армении до сих пор обеспечивают турецко-азербайджанские интересы и политику в отношении армян", - заявила Алавердян на митинге.

Бывший депутат Народного собрания Армении от партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян заявила, что сама принимала участие в "Евронесте" в Баку, и там же поднимала тему геноцидальной политики в отношении Нагорного Карабаха и армян.

"Власти были обязаны заявить, что участие азербайджанских представителей в "Евронесте" в Ереване может быть лишь в случае, если Баку вернет всех военнопленных без всяких предусловий. Власти должны были внести в повестку дня вопрос военнопленных и вопрос культурного геноцида на [перешедших под контроль Азербайджана] территориях Ацаха (самоназвание Нагорного Карабаха)", - сказала она.

Зограбян добавила, что является сторонником установления нормальных отношений, "но для этого необходимы все условия, когда равный говорит с равным, а не унижает и грозится продолжением геноцидальной политики".

"Самое ужасное, что может случиться с человеком - это быть беженцем в собственной стране", - заявил в своем выступлении бывший житель села Ковсакан Кашатагского района (азербайджанское название - Зангилан Лачинского района) Нагорного Карабаха, которое перешло под контроль Азербайджана после осенней войны 2020 года, Карен Мартиросян.

Напомним, что по итогам обострения карабахского конфликта осенью 2020 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории, в том числе над так называемой "зоной безопасности", частично прилегавшей к границам Армении. Это актуализировало вопрос о делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Однако в мае между двумя странами разгорелся пограничный конфликт, сопровождающийся боестолкновениями. Подробнее о пограничном конфликте двух стран можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

"Приехавшие в Ереване азербайджанские депутаты, возможно, являются родными и близкими тех, кто убил наших детей. Как вы можете их впустить в страну? Вы задали им вопрос, чем они занимались в ходе войны против нас и в какой ситуации наши военнопленные?" - возмутилась родственница погибшего в карабахской войне солдата.

Активисты следили за прямым эфиром с заседания "Евронест". После выступления азербайджанского делегата несколько активистов - участников карабахской войны - попытались прорвать полицейский кордон и войти в здание комплекса, однако правоохранители пресекли их действия.

Армянские депутаты раскритиковали заявление Мамедова на заседании

В своем выступлении азербайджанский депутат заявил, что "война закончилась, карабахский вопрос исчерпан, Азербайджан вернул всех военнопленных и ни один историко-культурный памятник не разрушен". "Решение конфликта произошло в соответствии с международными нормами, этот конфликт завершен. Также в соответствии с международными нормами Азербайджан действует в отношении тех военнопленных, которые были захвачены после войны, остальных военнопленных Азербайджан вернул", - заявил Солтан Мамедов во время трансляции с заседания на сайте Народного Собрания Армении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Азербайджан "разморозил все отношения с Арменией, что может привести к экономическому развитию региона и миру", сказал депутат.

"Нагорно-карабахский конфликт не разрешен, как бы не убеждали себя и других азербайджанские депутаты", - заявил ему в ответ депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Арман Егоян. "Конфликт не заканчивается просто объявлением об его окончании. Конфликт завершается, когда устраняются причины этого конфликта, и они не устранены", - сказал он.

Егоян напомнил об отношении Азербайджана у к армянской культуре и уничтожению надписей на церквях, перешедших под контроль Азербайджана.

После прекращения боев в Нагорном Карабахе стороны конфликта стали обвинять друг друга в стремлении уничтожать культурное наследие. Так, претензии армянской стороны вызвали граффити на стенах собора в Шуши (азербайджанское название – Шуша) после взятия города азербайджанскими войсками. Баку, в свою очередь, обвинил армянскую сторону в осквернении и уничтожении мусульманских кладбищ и мечетей. МИД Армении и правозащитники 9 февраля потребовали от международного сообщества, в том числе ЮНЕСКО, не допустить актов вандализма в связи с планами Азербайджана изменить идентичность религиозных, исторических и культурных памятников в Нагорном Карабахе. 16 февраля участники протестной акции в Ереване потребовали от ООН остановить уничтожение армянского культурного наследия на перешедших под контроль Азербайджана территориях и срочно направить туда представителей ЮНЕСКО.

"Мир должен быть построен на взаимном уважении, на уважении прав других, прав людей, на уважении права на жизнь, права на собственности. В Азербайджане не гарантировано право на жизнь и собственность армян, потому что нельзя найти армянина, живущего при азербайджанском правительстве. Все они исчезли из Баку и из других городов", - сказал Егоян.

"Азербайджан считает, что карабахская проблема может быть решена путем войны, которая нарушает международные принципы", - сказала депутат Народного собрания Армении от блока "Айастан" Анна Григорян. Депутат добавила, что очень сложно говорить о политическом диалоге с Азербайджаном, особенно в условиях, когда армянские военнопленные продолжают оставаться в Азербайджане и подвергаются унижениям.

Европарламент не признает итоги войны в Карабахе, заявила в своем выступлении депутат Европарламента, бывшая министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд. "Война никогда не может быть приемлемым решением для карабахского конфликта. Если сегодня здесь обсуждается прочный и долгосрочный мир, то этого мира можно достичь путем переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ", - заявила европейский депутат.

Оппозиционеры сообщили о задержаниях на акции

Акция протеста проходила также перед гостиницей "Армения Мариотт" в центре Еревана. Полиция подвергла приводу более 15 сторонников АРФ «Дашнакцутюн», протестующих против приезда двух депутатов из Азербайджана, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель молодежного крыла партии Гор Саргсян.

Представители молодежного крыла попытались проникнуть в гостиницу «Armenia Marriott», однако силовики пресекли это, сказал он. При этом полиция действовала довольно грубо, отметил Саргсян.

«Задержали, в том числе, журналистку телеканала «Еркир Медиа» Ани Наапетян, несмотря на то, что она предъявила журналистскую пресс-карту. Были задержаны также пять-шесть прохожих, которые пытались заступиться за активистов», - рассказал он.

Молодежь не хотела навредить кому-либо, но азербайджанские депутаты должны были услышать, что думают об их визите в Армении, считает Саргсян.

Депутат фракции «Айастан», представитель АРФ «Дашнакцутюн» Гегам Манукян сказал, что воспользовался правом парламентария и посетил задержанных в полицейском участке «Кентрон». Всего силовики задержали 26 человек, рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

«(Силовики) действовали настолько грубо, что одной из девушек повредили руку при задержании, и пришлось вызывать скорую помощь. Задержали молодежь, которая высказала то, что при наличии возможности высказал бы любой армянин», - заявил он.

По его словам, в отношении нее возбуждено уголовное дело по факту насилия против представителя власти. «Силовики утверждают, что в полицейском участке против одного из их сотрудников применили насилие», - пояснил парламентарий.

Задержанных активистов посетила также группа быстрого реагирования омбудсмена, добавил Манукян.

Комментариями МВД Армении о задержаниях на акциях протеста в Ереване "Кавказский узел" пока не располагает.