Ветераны в Ереване выступили против приезда азербайджанских депутатов

21 февраля 2022, 23:38

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Ветераны Карабахской войны провели в Ереване акцию протеста против визита в Армению азербайджанской делегации, приехавшей для участия в заседании Парламентской ассамблеи "Евронест". Они обвинили власти в игнорировании национальных интересов при налаживании отношений с Турцией и Азербайджаном.

Как сообщал "Кавказский узел", армянская оппозиция неоднократно упрекала власти страны в недостаточно активной работе по возвращению армянских солдат из плена в Азербайджане. В апреле 2021 года армянские депутаты заявили, что власти Азербайджана искусственно затягивают процесс освобождения армянских пленных, преднамеренно не раскрывают реальное их число. 19 декабря 2021 года Армения подтвердила возвращение десяти пленных из Азербайджана. Евросоюз оказывает недостаточное давление на Азербайджан по вопросу возвращения армянских военнопленных, заявили активисты оппозиции. Они призвали своих сторонников выйти на акции протеста во время заседания в Ереване бюро и комиссий Парламентской ассамблеи "Евронест".

Несколько десятков ветеранов Карабахской войны провели в Ереване акцию протеста против визита азербайджанской делегации в Армению, они также высказались против налаживания отношений с Турцией и Азербайджаном, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир портала News.am.

В Ереван двое азербайджанских депутатов прибыли для участия в заседании Парламентской ассамблеи "Евронест".

Парламентская ассамблея "Евронест" - организация "Восточного партнерства" между ЕС и его восточноевропейскими партнёрами, акт о ее учреждении подписан 3 мая 2011 года. В проект ЕС "Восточное партнёрство" входят Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина, его цель - развитие интеграционных связей между Евросоюзом и этими шестью постсоветскими странами. 21-22 февраля в Ереване проходят заседания бюро и комиссий Парламентской ассамблеи "Евронест", в них принимают участие депутаты парламентов стран "Восточного партнерства" и Европарламента, сообщило сегодня "Новости-Армения".

Участники акции заблокировали перекресток, ведущий к аэропорту "Звартноц". Полиция стянула к месту событий дополнительные наряды. В итоге силовикам удалось вытеснить участников акции с проезжей части и разблокировать улицу.

"Говорить о мире с турками, когда еще тела не всех погибших на войне преданы земле, святотатство", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" ветеран войны Саргис Погосян.

Армянский солдат стоит на посту, не позволяет противнику продвинуться ни на метр, тогда как власти, по его словам, игнорируют национальные интересы, отметил он.

"Власть обслуживает интересы Турции и Азербайджана. Превратили страну в отстойник. Никому нет дела до национальных интересов. Ради ОСАГО сотни человек протестуют, а армянский вопрос никого не интересует. 100 лет назад армянская элита также поверила, что дружба с турками возможна, в итоге эта наивность обернулось геноцидом", - подчеркнул Погосян.

Акции протеста примут массовый характер, если власти не изменят отношение к вопросу нормализации отношений с Турцией и Азербайджаном, добавил ветеран войны.

Турция и Армения не поддерживают дипломатических отношений, граница между ними закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Разногласия между странами существуют по поводу конфликта вокруг Нагорного Карабаха и оценки массовых убийств армян в Османской империи, которые Ереван считает геноцидом, а турецкие власти не согласны с этой трактовкой событий. Трехстороннее соглашение 2020 года о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе создало предпосылки для восстановления дипломатических отношений Армении и Турции, указали политологи.

Отметим, что власти Армении начали предпринимать шаги по налаживанию отношений с Турцией. 30 декабря 2021 года власти, вопреки призывам предпринимателей, решили не продлевать эмбарго на импорт турецких товаров. Отмена эмбарго благоприятно скажется на экспорте армянской продукции, заявили в Минэкономики. Также турецкая авиакомпания Pegasus заявила о намерении начать рейсы по маршруту Стамбул - Ереван - Стамбул и подала заявку в Комитет гражданской авиации Армении.

Представители Армении и Турции провели 14 января встречу в Москве по вопросам урегулирования отношений между этими двумя странами. Следующая встреча спецпредставителей двух стран в рамках нормализации отношений между Арменией и Турцией запланирована на 24 февраля в Вене, сообщило ранее со ссылкой на официального представителя МИД Ваана Унаняна "Арменпресс".