Участники акции ветеранов в Ереване. Кадр видеосюжета NEWS.AM www.youtube.com/watch?v=lAZvfSARRUQ

21 февраля 2022, 23:38

Ветераны в Ереване выступили против приезда азербайджанских депутатов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ветераны Карабахской войны провели в Ереване акцию протеста против визита в Армению азербайджанской делегации, приехавшей для участия в заседании Парламентской ассамблеи "Евронест". Они обвинили власти в игнорировании национальных интересов при налаживании отношений с Турцией и Азербайджаном.

Как сообщал "Кавказский узел", армянская оппозиция неоднократно упрекала власти страны в недостаточно активной работе по возвращению армянских солдат из плена в Азербайджане. В апреле 2021 года армянские депутаты заявили, что власти Азербайджана искусственно затягивают процесс освобождения армянских пленных, преднамеренно не раскрывают реальное их число. 19 декабря 2021 года Армения подтвердила возвращение десяти пленных из Азербайджана. Евросоюз оказывает недостаточное давление на Азербайджан по вопросу возвращения армянских военнопленных, заявили активисты оппозиции. Они призвали своих сторонников выйти на акции протеста во время заседания в Ереване бюро и комиссий Парламентской ассамблеи "Евронест".

Несколько десятков ветеранов Карабахской войны провели в Ереване акцию протеста против визита азербайджанской делегации в Армению, они также высказались против налаживания отношений с Турцией и Азербайджаном, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир портала News.am.

В Ереван двое азербайджанских депутатов прибыли для участия в заседании Парламентской ассамблеи "Евронест".

Парламентская ассамблея "Евронест" - организация "Восточного партнерства" между ЕС и его восточноевропейскими партнёрами, акт о ее учреждении подписан 3 мая 2011 года. В проект ЕС "Восточное партнёрство" входят Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина, его цель - развитие интеграционных связей между Евросоюзом и этими шестью постсоветскими странами. 21-22 февраля в Ереване проходят заседания бюро и комиссий Парламентской ассамблеи "Евронест", в них принимают участие депутаты парламентов стран "Восточного партнерства" и Европарламента, сообщило сегодня "Новости-Армения".

Участники акции заблокировали перекресток, ведущий к аэропорту "Звартноц". Полиция стянула к месту событий дополнительные наряды. В итоге силовикам удалось вытеснить участников акции с проезжей части и разблокировать улицу.

"Говорить о мире с турками, когда еще тела не всех погибших на войне преданы земле, святотатство", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" ветеран войны Саргис Погосян.

Армянский солдат стоит на посту, не позволяет противнику продвинуться ни на метр, тогда как власти, по его словам, игнорируют национальные интересы, отметил он.

Подробнее о пограничном конфликте двух стран можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

"Власть обслуживает интересы Турции и Азербайджана. Превратили страну в отстойник. Никому нет дела до национальных интересов. Ради ОСАГО сотни человек протестуют, а армянский вопрос никого не интересует. 100 лет назад армянская элита также поверила, что дружба с турками возможна, в итоге эта наивность обернулось геноцидом", - подчеркнул Погосян.

Акции протеста примут массовый характер, если власти не изменят отношение к вопросу нормализации отношений с Турцией и Азербайджаном, добавил ветеран войны.

Турция и Армения не поддерживают дипломатических отношений, граница между ними закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Разногласия между странами существуют по поводу конфликта вокруг Нагорного Карабаха и оценки массовых убийств армян в Османской империи, которые Ереван считает геноцидом, а турецкие власти не согласны с этой трактовкой событий. Трехстороннее соглашение 2020 года о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе создало предпосылки для восстановления дипломатических отношений Армении и Турции, указали политологи.

Отметим, что власти Армении начали предпринимать шаги по налаживанию отношений с Турцией. 30 декабря 2021 года власти, вопреки призывам предпринимателей, решили не продлевать эмбарго на импорт турецких товаров. Отмена эмбарго благоприятно скажется на экспорте армянской продукции, заявили в Минэкономики. Также турецкая авиакомпания Pegasus заявила о намерении начать рейсы по маршруту Стамбул - Ереван - Стамбул и подала заявку в Комитет гражданской авиации Армении.

Представители Армении и Турции провели 14 января встречу в Москве по вопросам урегулирования отношений между этими двумя странами. Следующая встреча спецпредставителей двух стран в рамках нормализации отношений между Арменией и Турцией запланирована на 24 февраля в Вене, сообщило ранее со ссылкой на официального представителя МИД Ваана Унаняна "Арменпресс".

Примечание:

"Житель Азербайджана заподозрен в шпионаже в пользу Армении", "Участники акции протеста задержаны у парламента Армении", "11 человек задержаны на акции протеста в Ереване".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

22 февраля 2022, 02:19

  • Ростовское издание о поэзии оштрафовано за мат в письме Тургенева

    Суд оштрафовал главного редактора ростовского издания о поэзии Prosodia Владимира Козлова на пять тысяч рублей, а организацию, которая управляет проектом, на 30 тысяч рублей. В суде представитель Роскомнадзора рекомендовал обойтись предупреждением, но судья назначил штрафы, отметил Козлов.

22 февраля 2022, 01:20

  • Кубанские активисты предложили способы помощи беженцам из Донбасса

    Работников медучреждений принуждают отдать свои однодневные заработки в помощь беженцам из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а крупные бизнесмены не спешат оказать помощь, отметил ейский активист Александр Коровайный. Чтобы помочь беженцам, надо продать дворец Путина под Геленджиком, предложила краснодарская активистка Яна Антонова в опубликованной на change.org петиции.

22 февраля 2022, 00:21

21 февраля 2022, 22:44

21 февраля 2022, 22:27

  • Омбудсмен передала следователям жалобы узников СИЗО Черкесска

    Заключенные следственного изолятора в Черкесске пожаловались на применение физического насилия, на отсутствие своевременной медпомощи и нехватку средств гигиены, сообщила уполномоченный по правам человека в Карачаево-Черкесии. Жалобы заключенных на насилие переданы следователям.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи