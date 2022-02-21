21 февраля 2022, 18:21

Продлен арест жителям Дагестана по делу о террористической ячейке в колонии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Ростове-на-Дону продлил на три месяца сроки ареста двум жителям Дагестана, обвиняемым в причастности к террористическому сообществу в колонии.

Как писал "Кавказский узел", 19 ноября 2021 года суд в Ростове-на-Дону продлил до 23 февраля сроки ареста двум жителям Дагестана, Эльбрусу Салаватову и Арсену Убайсову, обвиняемым в причастности к террористическому сообществу в колонии.

По версии следствия, Салаватов и Убайсов, вместе отбывавшие наказание в исправительной колонии №7 в Дагестане с 11 апреля 2014 по 10 октября 2017 года поддерживали идеи организации "Исламское государство"* и создали в колонии сообщество в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма. Как полагает обвинение, Салаватов и Убайсов руководили сообществом до своего освобождения из колонии, а  после с "целью расширения и продолжения деятельности террористического сообщества" руководство им осуществляли другие осужденные.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Арсену Убайсову и Эльбрусу Салаватову до 23 мая, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы суда. Заседание по продлению ареста Убайсову состоялось сегодня, по Салаватову — 18 февраля.

Комментариями обвиняемых и их представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Житель Карачаево-Черкесии оштрафован за оправдание терроризма", "Жительница Махачкалы заподозрена в финансировании боевиков", "Житель Дагестана получил 8,5 года колонии за участие в ИГ*".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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