Продлен арест жителям Дагестана по делу о террористической ячейке в колонии

21 февраля 2022, 18:21

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Суд в Ростове-на-Дону продлил на три месяца сроки ареста двум жителям Дагестана, обвиняемым в причастности к террористическому сообществу в колонии.

Как писал "Кавказский узел", 19 ноября 2021 года суд в Ростове-на-Дону продлил до 23 февраля сроки ареста двум жителям Дагестана, Эльбрусу Салаватову и Арсену Убайсову, обвиняемым в причастности к террористическому сообществу в колонии.

По версии следствия, Салаватов и Убайсов, вместе отбывавшие наказание в исправительной колонии №7 в Дагестане с 11 апреля 2014 по 10 октября 2017 года поддерживали идеи организации "Исламское государство"* и создали в колонии сообщество в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма. Как полагает обвинение, Салаватов и Убайсов руководили сообществом до своего освобождения из колонии, а после с "целью расширения и продолжения деятельности террористического сообщества" руководство им осуществляли другие осужденные.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Арсену Убайсову и Эльбрусу Салаватову до 23 мая, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы суда. Заседание по продлению ареста Убайсову состоялось сегодня, по Салаватову — 18 февраля.

Комментариями обвиняемых и их представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.