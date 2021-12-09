Житель Дагестана получил 8,5 года колонии за участие в ИГ*

09 декабря 2021, 20:09

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил сегодня к восьми с половиной годам колонии общего режима жителя Махачкалы Гаджи Гаджиева, признав его участником "Исламского государства"*.

19-летний житель Махачкалы Гаджи Гаджиев обвинялся в участии в деятельности террористической организации, в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, участии в незаконном вооруженном формировании, четырех эпизодах содействия терроризму и незаконном обороте оружия.

"Установлено, что подсудимый в ноябре 2019 года в Махачкале вступил в запрещенную в России судом террористическую организацию "Исламское государство" и прошел обучение для осуществления террористической деятельности. В ходе обучения Гаджиев просматривал в различных социальных сетях видеоролики, оправдывающие деятельность ИГ*, а также материалы, обучающие минно-подрывному делу, также он прошел психологическую подготовку для пропаганды, оправдания и поддержки терроризма. Гаджиев пропагандировал идеи террористического характера среди своих знакомых, в том числе отправляя видеозаписи в соцсети", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного военного суда.

Гаджиев вступил в незаконное вооруженное формирование (НВФ), где в его обязанности входило приобретением компонентов для изготовления самодельных взрывных устройств, сбор информации о силовиках с целью совершения посягательств на их жизнь и привлечение новых участников в НВФ, сообщили в пресс-службе. "С ноября 2019 года по июль 2020 года в Махачкале подсудимый в ходе личных встреч и переписки в мессенджере побуждал граждан вступить в ИГ* и принять участие в незаконном вооруженном формировании. В ноябре 2019 года Гаджиев приобрел в Махачкале компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а в апреле 2020 года принял на хранение боеприпасы и пистолет", - добавил представитель пресс-службы.

Гаджиев был признан виновным и приговорен к 8 с половиной годам в колонии общего режима. Он признал свою вину частично. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.Комментариев Гаджи Гаджиева или его официальных представителей относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 14 апреля военный суд в Ростове-на-Дону приговорил пятерых жителей Каспийска - Багауттина Меджидова, Исмаила Нарчавова, Феликса Пирвелиева, Мурада Абдулкеримова и Гусейна Рамазанова к длительным срокам лишения свободы, признав их виновными в создании террористического сообщества и подготовке к нападению на полицейского. Абдулкеримов осужден на 18,5 года лишения свободы, Нарчавов - на 18 лет, Пирвелиев и Рамазанов - на 17,5 года, Меджидов - на 17 лет. Осуждённых пытали после задержания, им подкинули гранаты и боеприпасы, заявили адвокаты Надежда Бородкина и Магомед Магомедов. Апелляционный военный суд 6 декабря оставил в силе приговор жителям Каспийска.

"Кавказский узел" публикует материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.