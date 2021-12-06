06 декабря 2021, 23:29

Военный суд утвердил приговор пятерым жителям Дагестана по делу о терроризме

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор жителям Каспийска, осужденным на длительные сроки по обвинению в создании террористического сообщества и подготовке к нападению на полицейского.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля военный суд в Ростове-на-Дону приговорил пятерых жителей Каспийска - Багауттина Меджидова, Исмаила Нарчавова, Феликса Пирвелиева, Мурада Абдулкеримова и Гусейна Рамазанова к длительным срокам лишения свободы, признав их виновными в создании террористического сообщества и подготовке к нападению на полицейского. Абдулкеримов осужден на 18,5 года лишения свободы, Нарчавов - на 18 лет, Пирвелиев и Рамазанов - на 17,5 года, Меджидов - на 17 лет. Осуждённых пытали после задержания, им подкинули гранаты и боеприпасы, заявили адвокаты Надежда Бородкина и Магомед Магомедов.

По версии следствия, в мае 2016 года в Каспийске подсудимые создали террористическое сообщество. Они "незаконно приобрели, хранили и носили боеприпасы и взрывные устройства, а также совершили поджоги двух пивных баров в Каспийске", полагают следователи. В августе 2016 года по предложению Абдулкеримова подсудимые договорились напасть на полицейского, после чего они "совместно разработали план нападения, распределили между собой роли, а также искали возможность для приобретения огнестрельного оружия и боеприпасов, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов", утверждает следствие.

Защита обжаловала приговор, однако коллегия Апелляционного военного суда в Московской области сегодня также признала фигурантов дела виновными и оставила приговор Южного окружного военного суда без изменений, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник суда.

"Защитниками был сделан акцент на том, что суд первой инстанции нарушил процессуальную процедуру в части исследования доказательств, то есть он не дал возможности их представить, и это является безусловным основанием для отмены приговора. Далее был сделан акцент на том, что все пять подзащитных были осуждены по статье 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника полиции) лишь на показаниях свидетеля [...] с болезнью "шизофрения". Суд выслушал наши доводы в апелляционных жалобах, но не захотел разбираться в доказательствах со стороны защиты. Суд первой инстанции не дал оценку некоторым заключениям эксперта, которые мы представляли. И это тоже является основанием для отмены приговора. Выслушав нас, суд принял решение оставить приговор без изменения", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Абдулкеримова, Пирвелиева и Нарчавова Надежда Бородкина.

Она сказала, что защита подаст кассационную жалобу на это решение.

Жалоба на приговор поступила 21 октября, следует из карточки дела на сайте Апелляционного военного суда.

Примечание:

"Трое жителей Кабардино-Балкарии признаны виновными в подготовке теракта на Ставрополье", "Подтвержден приговор уроженцу Чечни по делу о подготовке теракта в Астрахани", "Коллеги журналиста Гаджиева провели пикеты в его поддержку".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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