Жительница Махачкалы заподозрена в финансировании боевиков

31 января 2022, 19:36

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уголовное дело о финансировании терроризма расследуется в отношении 27-летней жительницы Махачкалы, которая заподозрена в переводе более 100 тысяч рублей на нужды "Исламского государства"*.

По версии следствия, подозреваемая, находясь за пределами России, ввела в заблуждение двух знакомых, через которых осуществила перевод более 100 000 рублей гражданину Турции для поддержки "Исламского государства"*.

Подозреваемая осознавала, что деньги предназначены для незаконных вооруженных формирований, созданных на территории Сирии для совершения преступлений террористического характера, сообщило сегодня следствие.

В рамках расследования "принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию подозреваемой", говорится в сообщении на сайте управления Следственного комитета России по Дагестану.

"Кавказский узел" также писал, что суд в апреле 2021 года признал жителей Дагестана Нурудина Абдуразакова и Рустама Кокешова виновными в переводе денег боевикам в Сирию. Оба получили по три года колонии.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.