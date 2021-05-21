Тайник с боеприпасами. Фото пресс-слжбы МВД Дагестана https://05.мвд.рф/

21 мая 2021, 09:10

Тайник с оружием и боеприпасами найден в Дагестане

Силовики нашли около дагестанского села Анди схрон с гранатометами, стрелковым оружием, боеприпасами и взрывчаткой, принадлежащий участнику вооруженной группировки, сообщили источники.

Схрон найден сотрудниками Центра по противодействию экстремизму и терроризму МВД по Дагестану совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ.

Тайник был расположен близ села Анди в Ботлихском районе Дагестана, сообщил информированный источник. "Изъято 12 ручных гранатометов, пулемет Калашникова (7,62 калибр), 3 самодельных взрывных устройства, одно СВУ в виде сваренного металлического корпуса с 200 г тротила, пять гранат РГД-5. Там же обнаружено 116 выстрелов к подствольному гранатомёту, 200 граммов пластида; 8 электродетонаторов; больше 13 тысяч патронов различного калибра", – привел сегодня "Интерфакс" его слова.

По предварительной версии, тайник принадлежит человеку, который обвиняется в организации незаконного вооруженного формирования, он находится в федеральном розыске, уточнило вечером 20 мая РИА "Дагестан".

На 08.50 мск 21 мая на сайтах прокуратуры и МВД по Дагестану, а также Следственного управления Следкома по Дагестану и на сайте Росгвардии нет информации об обнаружении тайника с оружием и боеприпасами в Ботлихском районе.

"Кавказский узел" ранее писал, что в феврале силовики нашли тайник с оружием и боеприпасами в Левашинском районе Дагестана. Схрон принадлежал боевику, убитому несколько лет назад, предположили силовики.

"Кавказский узел" ведет хронику спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей в Дагестане.

Примечание:

"НАК отчитался о предотвращении на Северном Кавказе 15 терактов", "Силовики связали тайник с боеприпасами и табасаранских боевиков", "Охотник назван владельцем схрона с оружием возле колонии в Шамхале".

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