Оставлен в силе приговор по делу о подготовке теракта на концерте Киркорова

13 мая 2021, 17:15

Апелляционный военный суд отказался удовлетворить жалобы на приговор четверым уроженцам Дагестана, признанным виновными в подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале.

Как информировал "Кавказский узел", 18 ноября 2020 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал четырех уроженцев Дагестана - Хидирнаби Казуева, Габибулу Халдузова, Самира Ибрагимова и Шамиля Магомедова - виновными в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году. Они получили по 19, 18, 17 и 10 лет исправительной колонии строгого режима соответственно. На оглашение приговора к подсудимым не приехали ни родные, ни друзья.

Дело четырех уроженцев Дагестана, обвиняемых в подготовке теракта на концерте Киркорова, суд рассматривал с ноября 2019 года. Защита подсудимых считает дело сфабрикованным, а вину осужденных - недоказанной. Обвиняемые в последнем слове также заявили о своей невиновности и перенесенных пытках, говорится в справке "Киркоров, Галкин и несостоявшиеся террористы из Дагестана" на "Кавказском узле".

Защита обжаловала приговор, однако коллегия Апелляционного военного суда в Московской области сегодня также признала всех четырех фигурантов дела виновными и оставила приговор Южного окружного военного суда без изменений, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник суда.

Хидирнаби Казуев просил вынести оправдательный приговор, а Габибула Халдузов просил вернуть дело на новое рассмотрение, сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Казуева по назначению Елена Буйновская. "Сторона защиты сказала, что нет доказательств, подтверждающих вину, что все построено на предположениях, и просила отменить приговор. Но оставили все в силе", - сказала она. Адвокат пояснила, что по поводу кассационной жалобы с подзащитным ей пообщаться не удалось, так как его увел конвой.

Жалоба на приговор поступила 22 марта, заседания проводились 29 апреля и сегодня, говорится в картотеке на сайте Апелляционного военного суда.

По версии следствия, Казуев и Халдузов в 2016 году создали в Махачкале ячейку запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", куда в 2017 году приняли еще двух участников - Ибрагимова и Магомедова. Все они, как считают следователи, прошли специальную психологическую подготовку и самостоятельно изготавливали различные взрывные устройства. План теракта на концерте Филиппа Киркорова, который состоялся 6 июля 2017 года на территории летней эстрады Дагестанской государственной филармонии, провалился из-за охранявших площадку полицейских.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*. Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" — террористическая организация, запрещенная в России по решению суда.