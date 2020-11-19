Самир Ибрагимов, Хидирнеби Казуев в зале суда. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

19 ноября 2020, 06:23

Осужденные по делу о теракте на концерте Киркорова остались без поддержки близких

На оглашение приговора четырем уроженцам Дагестана, которых обвинили в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале, не приехали ни родные, ни друзья осужденных, сообщила адвокат Хидирнаби Казуева Елена Буйновская. Она заявила о намерении обжаловать приговор.

Как писал "Кавказский узел", 18 ноября Южный окружной военный суд признал Хидирнаби Казуева, Габибулу Халдузова, Самира Ибрагимова и Шамиля Магомедова виновными в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году. Они приговорены к 19, 18, 17 и 10 годам в исправительной колонии строгого режима соответственно.

Дело четырех уроженцев Дагестана, обвиняемых в подготовке теракта на концерте Киркорова, суд рассматривает с ноября 2019 года. Защита подсудимых считает дело сфабрикованным. 2 ноября прокурор запросил для обвиняемых длительные сроки. Следствие не привело объективных доказательств причастности уроженцев Дагестана к подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале и террористам, заявили 12 ноября в суде адвокаты. Они попросили вынести оправдательный приговор подсудимым. Сами обвиняемые в последнем слове также заявили о своей невиновности, говорится в справке "Киркоров, Галкин и несостоявшиеся террористы из Дагестана" на "Кавказском узле".

Уроженцы Дагестана Хидирнаби Казуев, Габибула Халдузов, Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов, приговоренные 18 ноября Южным окружным военным судом к длительным срокам заключения, признаны виновными сразу по статьям о подготовке теракта (ч. 1 ст. 30 - п. "а" ч. 2 ст. 205), организации террористического сообщества и участии в нем (ч. 1, ч. 2 ст. 205.4), создании и участии в незаконном вооруженном формировании (ч. 1, ч. 2 ст. 208), незаконном изготовлении, приобретении и хранении взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 221, ч. 1 ст. 223.1, 223.1) Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, все осужденные, кроме Шамиля Магомедова, признаны виновными в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3) и в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5), а Казуев и Халдузов также - в содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда.

Согласно приговору, Казуеву, Халдузову и Ибрагимову назначено дополнительно полтора года ограничения свободы, Магомедову - один год ограничения свободы. После выхода на свободу осужденные в течение полутора лет и года соответственно не смогут выходить из дома с 22.00 до 06.00 мск, а также покидать территорию своих муниципалитетов, посещать массовые мероприятия, менять место жительства и работы без согласия надзорных органов. Кроме того, на протяжении этого времени они должны будут дважды в месяц являться в специализированные государственные органы для регистрации, также отметил представитель суда.

По его словам, в срок наказания был зачтен период пребывания подсудимых в СИЗО после задержания. Для Казуева, Халдузова и Ибрагимова он отсчитывается с октября 2017 года, для Шамиля Магомедова - с ноября 2017 года. До вступления приговора в силу все они будут находиться в одном из ростовских СИЗО.

"Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде", - добавили в пресс-службе.

По версии следствия, Хидирнаби Казуев, Самир Ибрагимов, Габибула Халдузов и их сообщник Шамиль Магомедов планировали совершить теракт на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале 6 июля 2017 года, но из-за охраны не смогли попасть в зал. Им предъявлены обвинения в обучении террористической деятельности, организации террористического сообщества и участии в нем, подготовке теракта и содействии терроризму. Силовики утверждают, что задержанные признались в принадлежности к спящей ячейке запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", подготовке терактов в Дагестане и покушений на силовиков и военных. Свидетель обвинения Ислам Муслимов также заявил в суде, что показания против обвиняемых были выбиты под "нечеловеческими пытками".

Коллегия судей огласила 18 ноября только вводную и резолютивную части приговора, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Хидирнаби Казуева по назначению Елена Буйновская.

"Секретарь суда, когда я ее спросила про то, когда будет готов весь приговор, сказала, что это неизвестно", - сообщила Буйновская, подчеркнув, что из-за этого узнать, что принял и не принял во внимание суд, невозможно.

Она также подтвердила, что для всех осужденных при учете сроков нахождения в тюрьме им будет зачтен срок нахождения под стражей. "Согласно российскому уголовному законодательству, зачет сроков нахождения под стражей учитывается при любом составе преступления", - подчеркнула Буйновская. По ее словам, Казуев планирует обжаловать приговор. При этом она также отметила, что родственники и друзья обвиняемых на оглашение приговора не приехали.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*. Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" — террористическая организация, запрещенная в России по решению суда.

Примечание:

"Свидетель обвинения заявил об угрозах следователя по делу четырех буйнакцев", "Смягчен приговор астраханке по делу о финансировании ИГ*", "Сестра Тимура Тумгоева сообщила о его переводе в карцер".

Автор: Константин Волгин, Семен Чарный; источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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