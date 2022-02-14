Жильцы дома в Батуми после землетрясения потребовали переселить их

14 февраля 2022, 14:22

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Новые трещины появились на стенах аварийного дома в Батуми, заявили жильцы, потребовав от властей переселить их в безопасное жилье. Представитель мэрии пообещал выполнить их просьбу в течение суток.

Как писал "Кавказский узел", землетрясение магнитудой, по разным оценкам, от 5,3 до 6,2, было зафиксировано вечером 13 февраля рядом с грузинским селом Самеба в Дманисском районе неподалеку от границы с Арменией. Ночью там же произошел новый толчок магнитудой 3,5. Данных о пострадавших не поступало, но землетрясения испугали жителей ближайших населенных пунктов в Грузии и Армении. В селе Шахмарло Дманисского муниципалитета из-за землетрясения обрушилась стена двухэтажного жилого дома.

Жильцы многоквартирного дома № 55 по улице Маяковского в Батуми потребовали от мэрии перевести их в безопасное место после сильного землетрясения магнитудой 6,2. Они пояснили, что дом в течение многих лет является аварийным, а после землетрясения в нем появились новые трещины, сообщает сегодня "Новости-Грузия".

Несколько десятков жильцов провели остаток ночи на улице, считая, что жить в этом доме небезопасно, информирует "Грузия Online".

С жильцами встретился замдиректора службы муниципальных сервисов Ираклий Девадзе, он пообещал, что власти переселят их в безопасное место в ближайшие сутки, пишет издание.

Правительство Аджарии начало реализацию программы «Батуми без аварийных домов», согласно которой до 2025 года три тысячи семей, живущих в аварийных домах, должны получить новую жилплощадь.

На первом этапе программа коснется 70 семей, которые жили на улице Руруа. Им уже предложили альтернативную жилплощадь из квартирного фонда мэрии, информирует издание.