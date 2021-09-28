Жители Тбилиси потребовали прекратить застройку сейсмоопасной зоны

28 сентября 2021, 10:52

В сейсмоопасной зоне по улице Шартавы в Тбилиси возводятся многоэтажки, что грозит обрушением как самих зданий, так и возвышенности, на которой идет строительство, заявили участники акции протеста. Строительство не нарушает требований безопасности, заверили в мэрии.

Несколько десятков жителей Тбилиси вышли 27 сентября на акцию протеста на улице Шартавы, во время которой потребовали прекратить строительство 38-этажного дома.

По словам местного жителя Сосо, многоэтажный дом строится на возвышенности, на улице Шартавы. "Наш дом стоял на самой тихой улочке Ваке. Сейчас, когда строятся громадные дома на улице Шартавы, мы живем как на пороховой бочке. Там строят и строят громадные дома, и никто нам не гарантирует, что не произойдет беды, что скала из-за этого не обрушится и не накроет наш район. Тбилиси находится в сейсмоопасной зоне и власти не хотят учитывать это обстоятельство", – сказал Сосо корреспонденту "Кавказского узла".

Другие протестующие также указали, что многоэтажка строится в сейсмоопасной зоне, что может в последующем грозить ее обрушением при землетрясении, передал сегодня телеканал "Рустави-2", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

К акции протеста присоединилась лидер движения "За народ" Анна Долидзе. "В результате этого строительства не будет ни парковок, ни мест для прогулок, ни зеленых насаждений, ни детских игровых площадок, и, по сути, жители близлежащих домов не смогут видеть солнце и небо. Все, что есть здесь – ограничение пространства для жизни людей. Это строительство, которое вредит местным жителям", – заявила сегодня в эфире телеканала "Рустави-2" Долидзе, перевод слов которой выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Телеканал также опубликовал сегодня на своем сайте видеорепортаж об акции протеста. На его кадрах показаны несколько десятков человек, акция проходит в темное время суток. Некоторые из протестующих эмоционально жестикулируют во время разговора с журналистами. Большинство из них проводят акцию в медицинских масках.

Разрешение на строительство многоэтажного дома по улице Шартавы было выдано в 2006 году. Строительство было приостановлено на некоторое время, а в 2020 году проект одобрили в доработанной форме, что соответствует закону, привел телеканал информацию мэрии Тбилиси.

"Кавказский узел" также писал, что 28 марта жители Тбилиси вышли на акцию протеста с требованием остановить строительство на возвышенности Вашлиджвари которое, по их мнению, стало причиной возникновения оползня.