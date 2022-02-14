Стена жилого в селе Шахмарло в Дманисском муниципалитете Грузии дома после обрушения при землетрясении.Кадр видео канала РУСТАВИ 2 https://rustavi2.ge/ka/news/221555

14 февраля 2022, 08:02

Жилой дом поврежден в грузинском селе при землетрясении

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Из-за сильного землетрясения стена жилого дома обрушилась в селе Шахмарло в Дманисском муниципалитете Грузии, местные власти пообещали возместить ущерб жильцам.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 14 февраля в Грузии произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла. Его эпицентр был рядом с селом Самеба, расположенном неподалеку от границы с Арменией и относящемся к Дманисскому муниципалитету.

В селе Шахмарло, расположенном в Дманисском муниципалитете Грузии, минувшей ночью из-за сильного землетрясения обрушилась стена жилого дома. На месте начала работу комиссия, организованная местными властями, информировал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2".

Администрация пообещала, что возместит жильцам дома ущерб после того, как будет установлена его сумма. Землетрясение вызвало отключение подачи электричества в Дманисском муниципалитете, но спустя короткое время эта проблема была решена, сказано в сообщении.

Телеканал также опубликовал видеорепортаж, на кадрах которого показан двухэтажный дом, одна из его стен обрушилась, рядом с домом стоит мужчина. Далее на кадрах показаны женщина и затем мужчина, которые по очереди дают интервью журналистам на грузинском языке.

Напомним, что в 2021 году в Грузии рядом с селом Самеба в регионе Квемо-Картли  неоднократно фиксировались землетрясения. Так, 17 и 18 августа 2021 года у села Самеба было зафиксировано землетрясение, а ночью 16 августа 2021 года – серия землетрясений, магнитуда самого мощного из них составила 5,1.

Примечание:

"Жители Тбилиси потребовали прекратить застройку сейсмоопасной зоны", "Десятки человек эвакуированы из высокогорной Тушетии вертолетами", "Два землетрясения произошли в Армении".

Автор: "Кавказский узел"

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