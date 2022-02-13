Сейсмограф. Фото © flickr.com / Matt Katzenberger

13 февраля 2022, 23:15

Сильное землетрясение произошло на границе Грузии и Армении

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Землетрясение магнитудой, по разным оценкам, от 5,3 до 6,2, зафиксировано сегодня вечером на территории Грузии вблизи с границей Армении.

В Грузии сегодня в 22:25 (21.25 мск) произошло землетрясение, сильные толчки ощущались по всей стране. Его эпицентр был рядом с селом Самеба, расположенном на юге страны неподалеку от границы с Арменией и относящемся к Дманисскому муниципалитету. Магнитуда землетрясения составила 6,2, сообщило со ссылкой на директора Института наук по изучению земли и Национального центра сейсмического мониторинга Тею Годоладзе агентство "Новости-Грузия".

Магнитуда землетрясения, согласно информации на 23.15 мск 13 февраля на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, составила 5,3, а эпицентр располагался на глубине двух километров в точке с географическими координатами 41,20 градуса северной широты и 44,13 градуса восточной долготы. По данным сервиса "Яндекс.Карты", указанная географическая точка располагается в 1,3 километрах от границы с Арменией, ближайший населенный пункт - грузинское село Ирганчай (1,1 километр).

"Кавказский узел" также писал, что 25 октября 2021 года было зарегистрировано землетрясение  магнитудой 3,8 на границе Армении и Грузии. В эпицентре сила подземных толчков достигала 5 баллов, сообщило тогда МЧС Армении. 

Примечание:

"Жители Тбилиси потребовали прекратить застройку сейсмоопасной зоны", "Десятки человек эвакуированы из высокогорной Тушетии вертолетами", "Два землетрясения произошли в Армении".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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