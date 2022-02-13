Сильное землетрясение произошло на границе Грузии и Армении

13 февраля 2022, 23:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Землетрясение магнитудой, по разным оценкам, от 5,3 до 6,2, зафиксировано сегодня вечером на территории Грузии вблизи с границей Армении.

В Грузии сегодня в 22:25 (21.25 мск) произошло землетрясение, сильные толчки ощущались по всей стране. Его эпицентр был рядом с селом Самеба, расположенном на юге страны неподалеку от границы с Арменией и относящемся к Дманисскому муниципалитету. Магнитуда землетрясения составила 6,2, сообщило со ссылкой на директора Института наук по изучению земли и Национального центра сейсмического мониторинга Тею Годоладзе агентство "Новости-Грузия".

Магнитуда землетрясения, согласно информации на 23.15 мск 13 февраля на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, составила 5,3, а эпицентр располагался на глубине двух километров в точке с географическими координатами 41,20 градуса северной широты и 44,13 градуса восточной долготы. По данным сервиса "Яндекс.Карты", указанная географическая точка располагается в 1,3 километрах от границы с Арменией, ближайший населенный пункт - грузинское село Ирганчай (1,1 километр).