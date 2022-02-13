Житель Ингушетии заподозрен в реабилитации нацизма

13 февраля 2022, 08:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следователи сочли оправданием нацизма загрузку студентом из Ингушетии фото Адольфа Гитлера на сайт проекта "Бессмертный полк". Юристы центра "Сова"* усомнились в правильной трактовке следователями действий жителя республики.

По версии следствия, 21-летний студент Московской государственной юридической академии в мае 2020 года дважды загрузил фотографии Адольфа Гитлера на сайт "Банк памяти", который собирает снимки для акции "Бессмертный полк".

Житель Ингушетии подозревается в покушении на отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрении преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространении заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенных публично (часть 1 статьи 354.1 УК РФ), сообщили 12 февраля "Кавказ.Реалии"*. Отметим, максимальное наказание по этой статье - три года лишения свободы.

Юристы информационного-аналитического центра "Сова"* заявили, что сомневаются в обоснованности квалификации действий подозреваемого по этой статье. "Такое действие, как загрузка фотографии нацистского преступника на сайт, даже по случаю 9 мая, само по себе не является распространением каких бы то ни было сведений о фактах, установленных приговором Нюрнбергского трибунала или одобрением преступлений, установленных этим трибуналом", - сообщается на сайте центра.

Комментариев подозреваемого или его представителей относительно версии следствия не поступало. На сайте следственного управления Следственного комитета по Дагестану сообщения о расследовании этого уголовного дела по состоянию на 7.55 мск сегодня нет.

"Кавказский узел" также писал, что в октябре 2021 года житель Ингушетии Ислам Белокиев был заподозрен в реабилитации нацизма. По версии следователей, она опубликовал на своем YouTube-канале видеоролик с критикой празднования Дня Победы на Кавказе.