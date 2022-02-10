10 февраля 2022, 21:07

Следователи заинтересовались смертью младенца в больнице Буйнакска

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Двухмесячный ребенок умер в больнице Буйнакска после укола, дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего выполнения обязанностей, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", Минздрав Дагестана начал проверку обстоятельств смерти двухмесячного ребенка в больнице Буйнакска. По данным ведомства, первоначально родители отказались от госпитализации, ребенок лечился на дому, через две недели он был госпитализирован и из-за возникших осложнений скончался. Часть пользователей Instagram связала смерть младенца с плохим состоянием медицины.

Следком Дагестана сообщил сегодня о начале расследования уголовного дела в связи со смертью ребенка в больнице Буйнакска. Расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

"20 января 2022 года в детской больнице города Буйнакска двухмесячному ребенку, находящемуся на стационарном лечении, в связи с повышением температуры сделали укол. Через некоторое время после инъекции состояние здоровья ребенка резко ухудшилось, а впоследствии наступила смерть малолетнего", - говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебная медицинская экспертиза, проинформировало ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что жители Дагестана ранее резко критиковали состояние здравоохранения в Дагестане. Неправильная диагностика и поборы в медучреждениях - крайне острая проблема республики, подтвердили пользователи Instagram после просмотра фильма о ситуации с медициной в регионе, представленного в мае 2021 года правозащитной организацией "Монитор пациента". 

Примечание:

"48 детей госпитализированы с острой кишечной инфекцией в Дагестане", "Жительница Северной Осетии потребовала наказать врачей за смерть дочери в роддоме", "Самовольное подключение к газопроводу названо причиной взрыва дома в Махачкале".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

10 февраля 2022, 20:18

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