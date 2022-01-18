48 детей госпитализированы с острой кишечной инфекцией в Дагестане

18 января 2022, 13:39

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Состояние детей, госпитализированных с диагнозом "острая кишечная инфекция" в Хасавюрте, власти назвали стабильным.

"В настоящее время в Центральной больнице Хасавюрта находятся 48 детей с диагнозом "острая кишечная инфекция". Их состояние стабильное, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным мэрии, причина отравления пока не известна, ее выясняют специалисты, пишет "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал о массовом отравлении в Дагестане в октябре 2021 года. Тогда 23 человека, в том числе 11 детей, в селе Хунзах обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции. После инцидента в селе началось хлорирование воды, местным жителям было запрещено использовать ее для питья и в хозяйственно-бытовых целях. К 1 ноября все пострадавшие от отравления были выписаны из больницы.