18 января 2022, 13:39

48 детей госпитализированы с острой кишечной инфекцией в Дагестане

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Состояние детей, госпитализированных с диагнозом "острая кишечная инфекция" в Хасавюрте, власти назвали стабильным.

"В настоящее время в Центральной больнице Хасавюрта находятся 48 детей с диагнозом "острая кишечная инфекция". Их состояние стабильное, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным мэрии, причина отравления пока не известна, ее выясняют специалисты, пишет "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал о массовом отравлении в Дагестане в октябре 2021 года. Тогда 23 человека, в том числе 11 детей, в селе Хунзах обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции. После инцидента в селе началось хлорирование воды, местным жителям было запрещено использовать ее для питья и в хозяйственно-бытовых целях. К 1 ноября все пострадавшие от отравления были выписаны из больницы.

Примечание:

"Отсутствие санавиации вынудило сельчан в Дагестане нести по горам пациентку в больницу", "Роспотребнадзор выявил массовые нарушения с питанием школьников в Дагестане", "Ребенок умер в Дагестане из-за отравления лидокаином".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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