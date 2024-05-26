Сельчане в Дагестане потребовали не ограничивать доступ к Сулакскому каньону

26 мая 2024, 07:57

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Жители села Зубутли Казбековского района записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову с жалобой, что неизвестные ограничили доступ к Сулакскому каньону, перекрыв дорогу. Они пояснили, что зарабатывают на размещении туристов, а также попросили Меликова вмешаться в ситуацию.

Видеообращение жителей села Зубутли Казбековского района к главе Дагестана Сергею Меликову опубликовано 25 мая в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Голос Дагестана".

На видео показаны несколько десятков мужчин, перед ними стоит один мужчина, который зачитывает текст коллективного обращения на камеру.

"Мы, жители села Зубутли Казбековского района, обращаемся. Уважаемый глава Республики Дагестан Сергей Алимович! Неизвестные перекрыли дорогу в Сулакский каньон через Миатлинскую ГЭС в начале туристического сезона под видом проведения работ", – зачитал житель Зубутли текст обращения.

Сельчане заявили в обращении, что эти работы в действительности будто бы не проводятся. Жители Зубутли пояснили, что они размещают туристов, которые останавливаются в селе, чтобы посетить Каньон. Они попросили Меликова разобраться в проблеме с ограничением доступа к туристическому объекту.

Сулакский каньон – одна из самых ярких природных достопримечательностей Дагестана, расположен в Казбековском районе, к северу от Гимринского хребта, где берет свое начало река Сулак. Каньон является своеобразной визитной карточкой и туристическим флагманом региона, сказано в справке на сайте администрации Казбековского района.

Этот пост в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 194 тысяч пользователей, на 07.55 мск 26 мая набрал более 107 тысяч просмотров и 286 комментариев. Часть их пользователей напомнила о различных инцидентах с туристами, которые происходили в Дагестане из-за несоблюдения правил безопасности.

"Это из-за того, что недавно там с катера люди упали?" – спросил Ислам Иманшапиев.

"Нет, там не падали", – ответил ему Мурад Магомедов.

"Бизнес закрылся. Научитесь технику безопасности соблюдать и всё нормально будет", – заявил Рашид Рашидов.

"Навсегда надо закрыть дорогу туда", – считает Mer Makarov.

"Пусть эту дорогу не открывают", – высказал схожее мнение Саад Саадов.

"Так закрыли на время, пока устанавливают кассовые терминалы для оплаты. Всё через налоговую. А то, что это такое, кто-то богатеет. POS-терминал, онлайн-кассы и работайте, Плати налоги и спи спокойно", – написал Арсен Александров.

"Бизнес. Чтобы платили все за вход", – отметил также пользователь с ником Миру Мир.

Другая часть комментаторов встала на сторону сельчан. "А откуда теперь заезжать? Это же основной путь был", – отметил пользователь с ником Брюнет.

"Кто-то решил кардинально бороться с туризмом. "Золотую жилу" перекрыли", – заявила Марина Самылова.

"Не только для туристов она закрыта, а и для местных жителей тоже. Из-за этого жители записали для начала видеообращение", – написал пользователь с ником Сулакский Каньон.

"Кавказский узел" также писал, что 19 июня 2023 года власти Дагестана признали проблему с туристской инфраструктурой. Ранее, в июле 2021 года, в Сулакском каньоне две девушки-туристки упали в обрыв с неисправных качелей, серьезных травм им удалось избежать только благодаря скальному выступу перед обрывом. Позже власти заявили, что качели были демонтированы. После этого инцидента пользователи сети поспорили о безопасности туристов в Дагестане. Часть из них заявила, что природные достопримечательности в Дагестане плохо подготовлены к приему посетителей. Другая часть отметила, что красоту природы не стоит портить металлическими ограждениями.

22 июля 2022 года 35-летний житель Оренбургской области, его жена и двое детей погибли после падения машины в Сулакский каньон. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности, отметив, что водитель не заметил края дороги из-за отсутствия указательных знаков и ограждений, поскольку сотрудники администрации Хунзахского района не обеспечили безопасность движения.

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