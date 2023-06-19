Верховный суд России оставил в силе приговор Элнару Амирбекову

19 июня 2023, 04:39

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Адвокату уроженца Дагестана Элнара Амирбекова Верховный суд России отказал в удовлетворении кассационной жалобы на приговор. Защитник пытался доказать, что уголовное дело против Амирбекова, приговоренного к 17 годам по делу о терроризме, сфальсифицировано, но суд счел иначе.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2022 года житель Дагестана Элнар Амирбеков был приговорен к 17 годам лишения свободы по делу о подготовке нападения на пост ДПС.

Верховный суд Российской Федерации рассмотрел жалобу адвоката Элнара Амирбекова, сообщают 18 июня "Кавказ.Реалии"*.

В кассационном определении, опубликованном на сайте суда, указано, что защитник в кассационной жалобе назвал приговор необоснованным, несправедливым и чрезмерно суровым. Кроме того, по мнению защитника, "приговор был вынесен к нарушениями уголовного и уголовно-процессуального законов, основан на незаконном возбуждении, фальсификации уголовного дела и недопустимых доказательствах". Также Амирбеков заявил о давлении со стороны силовиков.

Суд, впрочем, счел, что "выводы окружного военного суда о виновности Амирбекова в совершении инкриминируемых ему преступлений, вопреки утверждениям адвоката об обратном, соответствуют обстоятельствам дела".

Также в определении отмечается, что родители и брат Амирбекова пожаловались на действий силовиков, один из которых во время обыска сообщил осужденному "о подбрасывании боеприпасов".

В итоге кассационная инстанция пришла к выводу, что приговор Южного окружного военного суда и апелляционное определение апелляционного военного суда в отношении Амирбекова следует оставить без изменения, а кассационную жалобу адвоката - без удовлетворения.

Комментариев Амирбекова или его официальных представителей относительно приговора суда не поступало.

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