Туристка удалила фото с топлес-фотосессии в Дагестане после нападок

22 мая 2023, 09:19

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Девушка, разместившая ранее в интернете снимки с топлес-фотосессии в Дагестане, удалила их со своих страниц в соцсетях после того, как получила десятки гневных комментариев от жителей республики. Комментаторы выступили с угрозами в ее адрес, а также потребовали от туристов соблюдать местные обычаи.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 мая в соцсетях распространился ролик с позирующей на камеру на фоне гор девушки без одежды. Комментаторы в дагестанском паблике возмутились ее поведением, также они потребовали штрафовать гостей республики за непристойный внешний вид.

Туристка, которая позировала топлес перед камерой на фоне гор в Дагестане, удалила в своих аккаунтах в соцсетях "ВКонтакте" и Instagram* снимки с этой фотосессии. Последними фотографиями, которые были добавлены на ее страницу во "ВКонтакте" теперь остаются фото, добавленные в конце апреля.

В соцсети Instagram* две последние фотографии туристка опубликовала 21 и 20 мая. На первом снимке девушка сидит за рулем машины, на втором – стоит на пляже. При этом в обеих публикациях в качестве геолокации указана Махачкала.

Последняя публикация на странице туристки в Instagram*, на которую подписан 1001 пользователь, на 09.10 мск набрала 95 отметок "нравится" и шесть комментариев.

"Где ты сейчас находишься?" – спросил _kurbanovvv_1.

"Кто с такими [экспрессивное выражение] ходит, тот им подобен", – заявил пользователь axvaxskii_dictrict177.

"Как мужчина веди себя. Истерику в комментариях не разводи", – ответил ему пользователь с ником lechenie_mankurtizma.

Второй снимок, на котором туристка также показана в Махачкале, на 09.10 мск набрал 99 отметок "нравится" и 81 комментарий. Большая часть их авторов также обратились к туристке с угрозами.

"Дай знать, где ты. За слова отвечать нужно", – заявил пользователь welcome_.18.

"Я в шоке, честно говоря. Что в голове у человека, какие мысли он прокручивает в голове, когда он специально провоцирует и без того горячих людей из Дагестана? <…> Уважаемые туристы, ведите да себя правильно, никто от вас ничего сверхъестественного не требует", – написал пользователь guveees.

"Ты счастлива, что ты в Махачкале?" – спросил dzanhuvatov006.

"Нормально научитесь себя вести, потом приезжайте", – написал пользователь safarovsn.

Под другими публикациями на странице девушки в Instagram* пользователи также оставили негативные комментарии.

Напомним, ранее туристка отметила, что некоторые жители Дагестана сами не соблюдают традиции. "Те, кто мне пишет, ты так одеваешься, вы делаете намаз пять раз в день? Вы не курите, не пьете?" – спросила она в частности на кадрах видео, опубликованного 19 мая в Telegram-канале Mash Gor.

Дагестан ежегодно посещает большое число туристов и из-за этого местные жители не смогут все время следить за тем, чтобы каждый из них одевался в соответствии с местными обычаями и традициями, также отметила туристка. "Это контролирует власть", – подчеркнула она.

Напомним, ранее жители Дагестана неоднократно высказывали претензии к туристам за их поведение и внешний вид. В июле 2021 года власти республики подготовили памятку для ее гостей, в которой, в частности, было указано, что туристкам при посещении Дагестана не стоит носить облегающие джинсы и короткие юбки, а мужчинам рекомендуется не надевать шорты.

В 2020 году две девушки опубликовали в интернете фото топлес, сделанное у Сулакского каньона. Это вызвало возмущение замглавы администрации Унцукульского района. Он потребовал удалить публикацию, пригрозив пожаловаться силовикам на оскорбление чувств верующих. Сулакский каньон не обозначен как священное место, возразила в ответ одна из девушек.

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