Туристка извинилась после топлес-фотосессии в Дагестане

22 мая 2023, 17:58

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Девушка, которая вступила в заочный спор с мусульманами после своей топлес-фотосессии в Дагестане, извинилась за необдуманные слова и сообщила о решении принять ислам, следует из опубликованного сегодня видео.

Как писал "Кавказский узел", в соцсетях был опубликован ролик с девушкой без одежды, позирующей на фоне гор. Авторы комментариев в соцсети возмутились ее поведением. Девушка, разместившая ранее в интернете снимки с топлес-фотосессии в Дагестане, удалила их со своих страниц в соцсетях после того, как получила десятки гневных комментариев от жителей республики.

19 мая в телеграм-канале Mash Gor было опубликовано видеообращение этой девушки к жителям Дагестана. Она заявила, в частности, что некоторые жители Дагестана сами не соблюдают традиции. "И обращаюсь к вам, мусульмане: не живете по шариату, я уверена, 90% из вас, кто пишет мне: "Ты так одеваешься, оскорбляешь", вы делаете намаз пять раз в день? Вы не курите, вы не пьете? У вас не было связей до свадьбы? Ну так и не надо других людей учить, как им жить, как им одеваться и так далее. Начните с себя, пожалуйста", – сказала она.

Новый видеоролик с участием девушки опубликован сегодня в телеграм-канале "ЧП Кавказ", насчитывающем 93,9 тысячи подписчиков. "Туристка, которая разгуливала по Дагестану в мини-платье и фоткалась без белья на фоне гор, принесла свои извинения", – говорится в аннотации к видео.

На видео девушка, одетая в длинное черное платье и платок, отвечает на вопросы мужчины за кадром. Ролик начинается со слов мужчины: "Слушаю вас".

"Эти слова, которые были сказаны мной, были сказаны необдуманно. Я пришла к людям, чтобы они объяснили мне, что они значат. И для себя я приняла решение по принятию ислама, буду изучать эту религию и надеюсь, все получится. И больше не повторится таких моментов, связанных с данными высказываниями", - говорит девушка.

"Спасибо большое. Вам здесь кто-то угрожал или грубил, что-то вам нелицеприятное здесь говорил?" – интересуется мужчина за кадром. "Нет", - отвечает девушка с улыбкой.

Мужчина поинтересовался, знала ли девушка перевод тех слов, которые употребляла. "Ну, отчасти", - ответила девушка. Ни мужчина, ни девушка не уточнили, о каких именно словах идет речь.

Напомним, ранее жители Дагестана неоднократно высказывали претензии туристам за их поведение и внешний вид. В июле 2021 года власти республики подготовили памятку для ее гостей, в которой, в частности, было указано, что туристкам при посещении Дагестана не стоит носить облегающие джинсы и короткие юбки, а мужчинам рекомендуется не надевать шорты.

В 2020 году две девушки опубликовали в интернете фото топлес, сделанное у Сулакского каньона. Это вызвало возмущение замглавы администрации Унцукульского района. Он потребовал удалить публикацию, пригрозив пожаловаться силовикам на оскорбление чувств верующих. Сулакский каньон не обозначен как священное место, возразила в ответ одна из девушек.

После этого на смотровой площадке Сулакского каньона в Казбековском районе появилась табличка с призывом к приезжим соблюдать дресс-код. Некоторые пользователи соцсетей тогда заявили, что дресс-код может отпугнуть туристов, и это скажется на доходах местных жителей. Минтуризма Дагестана заверило, что табличка появилась по частной инициативе. Однако муфтият Дагестана, сославшись на жалобы местных жителей, также призвал гостей республики чтить местные "традиции и устои".

В 2018 году "борцы за нравственность" атаковали Дагестан. Они добились отмены аниме-фестиваля, ряда концертов музыкантов и проката фильмов, говорится в справке "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

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