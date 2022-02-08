Режим повышенной готовности в Крымском районе объявлен до 15 февраля

08 февраля 2022, 14:20

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Подъем воды в реках вновь ожидается на Кубани в связи с осадками, которые прогнозируется на ближайшее время. В Крымском районе возможно возникновение ЧС, режим повышенной готовности будет действовать до 15 февраля, сообщил глава района Сергей Лесь.

Как писал "Кавказский узел", ранее в связи с непогодой в трех районах Краснодарского края - Северском, Красноармейском и Славянском - был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Оперативный штаб 1 февраля сообщил о введении в 25 из 44 муниципалитетов Кубани режима повышенной готовности из-за сильных осадков и таяния снега. Десять жителей хутора Веселый в Крымском районе были эвакуированы в связи с подтоплением.

Режим повышенной готовности в Крымском районе будет действовать до 15 февраля. "Это связано с неблагоприятными погодными условиями. Все оперативные службы работают в усиленном режиме. 8-9 февраля в Крымском районе прогнозируется возникновение ЧС, происшествий, связанных с сейсмической активностью, активизацией экзогенных процессов, сильными осадками, подъемом уровней рек, таянием снега, высоким уровнем грунтовых вод", - цитирует главу района Сергея Леся "Интерфакс".

По данным регионального управления МЧС, дожди со снегом, помимо Крымского района, также прогнозируются в Горячем Ключе, Анапе, Геленджике, Новороссийске, Северском, Абинском, Апшеронском и Туапсинском районах. "Ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок", - проинформировали в ведомстве.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Крымске идет дождь при температуре +10 градусов, скорость ветра составляет 7 метров в секунду. Ночью осадков не ожидается, температура понизится до +7 градусов, ветер усилится до 10 м/с. 9 февраля вновь будет идти дождь, столбик термометра опустится до +5, скорость ветра снизится до 5 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.