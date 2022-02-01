Последствия подтоплений после таяния снега в Краснодарском крае. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

01 февраля 2022, 13:23

Десять жителей хутора в Крымском районе эвакуированы в связи с подтоплением

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Последствия подтоплений после таяния снега устраняют в Краснодарском крае. В 25 из 44 муниципалитетов в связи с сильными осадками и таянием снега введен режим повышенной готовности. Десять маломобильных жителей хутора в Крымском районе эвакуированы в хостел. В зоне подтопления в Славянском районе оказались 167 придомовых территорий и 43 домовладения.

Как писал "Кавказский узел", 31 января жители примерно 30 домов в сочинском селе Пластунка остались без транспортного и пешеходного сообщения после схода оползня. В тот же день горная масса обвалилась в Туапсе и перекрыла ручей, после чего сель подтопил несколько жилых домов.

Оперативный штаб сообщил о введении в 25 из 44 муниципалитетов Кубани режима повышенной готовности из-за сильных осадков и таяния снега. В ряде поселков подтоплены придомовые территории, местные службы устраняют последствия подтоплений, пишет сегодня РИА "Новости".

По данным МЧС, продолжается работа по ликвидации подтоплений в Славянском и Крымском районах.

"В Краснодарском крае ликвидируют последствия комплекса неблагоприятных метеоявлений. В результате обильных осадков и активного таяния снега в трех населенных пунктах Славянского района подтопленными оказались 167 придомовых территорий и 43 домовладения", - сообщило ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сегодня на своем сайте.

По данным ведомства, на особом контроле находится ситуация с подтоплениями в хуторе Веселый Крымского района. "Администрацией муниципального образования принято решение об эвакуации 10 маломобильных жителей хутора Веселый в хостел, расположенный в хуторе Новотроицком. Всего в населенном пункте 120 домовладений, в которых проживает 250 человек, в том числе 50 детей. На данный момент в хуторе остается 30 человек (детей нет). Остальные самостоятельно разъехались по родственникам в другие населенные пункты. Сегодня планируется возвращение населения в домовладения", - говорится в сообщении МЧС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Славянске-на-Кубани без осадков, температура воздуха +4 градуса, скорость ветра составляет 3 метра в секунду, ночью ожидается слабый дождь при температуре +0. 2 февраля дождь продолжится, температура повысится до +7, ветер усилится до 9 м/с. В Крымске сегодня без осадков, температура составляет +5 градусов, скорость ветра - до 5 м/с. Ночью будет идти слабый дождь, который продолжится и днем 2 февраля. Ночью температура составит +1, скорость ветра - 3 м/с, завтра днем вновь ожидаются осадки при температуре +9, скорость ветра составит 10 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"В Сочи на федеральной автодороге сошел сель", "Сель в Сочи затопил канализационную станцию и дорогу", "Трасса Джубга-Сочи перекрыта из-за селя".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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