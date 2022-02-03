Глава ВС Чечни инициировал отзыв статуса Сайди Янгулбаева

03 февраля 2022, 01:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Квалификационная коллегия судей назначила на 3 февраля рассмотрение инициативы председателя Верховного суда Чечни о прекращении отставки федерального судьи Сайди Янгулбаева, который покинул страну после угроз главы республики.

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля жители Чечни вышли на митинг в центре Грозного, чтобы вслед за руководством республики озвучить проклятия в адрес семьи Янгулбаевых. Провластные чеченские медиа назвали митинг стихийным и сообщили об участии в нем 400 000 человек. Муфтий Чечни объявил собравшимся, что Янгулбаевы оскорбили чувства верующих. Чеченские чиновники выступили с осуждением семьи Янгулбаевых, а собравшиеся местные жители сожгли портреты членов этой семьи. Они также призвали Путина прекратить работу "Новой газеты", телеканала "Дождь"* и "Комитета против пыток"**. Многотысячным митингом Кадыров решил подкрепить свою вражду с Янгулбаевыми "позицией народа" и продемонстрировать Кремлю на фоне критики от правозащитников, что чеченские власти хорошо контролируют ситуацию в республике, сочли опрошенные «Кавказским узлом» аналитики.

1 февраля высокопоставленные чеченские чиновники и силовики выступили с резким осуждением членов семьи Янгулбаевых, адресовали им проклятия и оскорбления и пригрозили расплатой. Рамзан Кадыров сравнил Янгулбаевых с Хаттабом и Басаевым. Поводом для возмущения стали высказывания о Кунта-хаджи Кишиеве, пояснила ЧГТРК "Грозный", назвав автором скандальной аудиозаписи Ибрагима Янгулбаева. С чего начинался конфликт, какие обвинения озвучил Кадыров, что ему ответили Янгулбаевы и какую роль в этои сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно прочитать в справке «Кавказского узла» «Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова».

Алавдин Гардалоев внес преставление о прекращении отставки федерального судьи Сайди Янгулбаева, этот вопрос включен в список вопросов, назначенных к рассмотрению на заседании 3 февраля, следует из повестки первого заседания Квалификационной коллегии судей Чечни, на сайте Высшей квалификационной коллегии судей России.

В случае прекращения отставки Янгулбаев лишится неприкосновенности, статуса, а также потеряет право на пенсию, сообщило "Эхо Москвы".

Отставка судьи прекращается, в частности, если после его ухода были выявлены нарушения, допущенные им при исполнении полномочий, если он не исполнял запреты и ограничения, предусмотренные для судей о отставке, занимался деятельностью, несовместимой со статусом, нарушил закон об отставке судей или кодекс судейской этики, а также в случае вступления в силу обвинительного приговора в отношении него, следует из пункта 6 статьи 15 об отставке судей закона "О статусе судей в Российской Федерации". В статье 7 закона указано, что решение о прекращении отставки судьи л принимается квалификационной коллегией судей по собственной инициативе по месту прежней работы или постоянного места жительства судьи в отставке, либо по представлению органа судейского сообщества или председателя суда по месту его прежней работы.

Напомним, 20 января супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный, после чего Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января он обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и потребовал задержать и наказать всю семью или уничтожить как пособников террористов. После этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев, покинул Россию еще в конце 2021 года. Другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. 2 февраля стало известно, что Старопромысловский райсуд Грозного 1 февраля постановил арестовать Мусаеву на два месяца, до 1 апреля, по делу, возбужденному по части 2 статьи 318 УК РФ (применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья).

"Кавказский узел" также писал, что 1 февраля депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов опубликовал в Instagram видео, в котором на чеченском языке пригрозил расправой членам семьи Янгулбаевых и наказанием тем, кто сделает перевод этих его слов на русский язык. Свои угрозы он обосновал кровной местью. Обещание депутата Госдумы Адама Делимханова отрезать головы Янгулбаевым и переводчикам его слов на русский язык вполне можно рассматривать как угрозу убийством, особенно в реалиях Чечни, поэтому власти России обязаны немедленно отреагировать, указали кавказоведы и правозащитники. Глава думской фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов призвал прокуратуру дать оценку словам Делимханова и попросил ФСБ обеспечить безопасность членам семьи отставного федерального судьи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценку заявлениям депутата Госдумы Адама Делимханова должен дать думский комитет по этике.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".