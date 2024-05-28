28 мая 2024, 05:02

Дошло до суда дело об организации чеченского батальона ВСУ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело двух уроженцев Чечни Амата Закаева и Мурада Юсупова, которые обвиняются в организации и руководстве террористического сообщества "Отдельный батальон особого назначения вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия" (ОБОН), поступило на рассмотрение Южного окружного военного суда.

Первое заседание по делу Закаева и Юсупова запланировано на 18 июня.

По данным следствия, в июле 2022 года Амат Закаев и Мурад Юсупов создали на Украине террористическое сообщество "Отдельный батальон особого назначения министерства обороны республики Ичкерия в составе иностранного легиона Украины" с целью принять участие в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации. В конце июля Закаев передал Юсупову полностью руководство организацией, пишет 27 мая "Интерфакс".

Амат Закаев обвиняется по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), части 1 статьи 205.4 (руководство террористическим сообществом) УК РФ, а Мурад Юсупов - по части 2 статьи 208 (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации) и части 1 статьи 205.4 (руководство террористическим сообществом) УК РФ, информирует ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ принимают участие 150-200 чеченцев, преимущественно потомки бывших боевиков, воевавших в первой и второй чеченских кампаниях. Такие данные привело в конце апреля 2023 года американское издание Politico. Отмечается, что из этих чеченцев было сформировано три подразделения.

1 марта 2022 года Рамзан Кадыров пообещал покончить с участниками боевых действий на Украине, которые называют себя чеченцами и выступают против российских военных. 3 марта 2022 года он пообещал выплатить по 500 тысяч долларов за головы командиров украинских батальонов, а также чеченского батальона, который участвует в боевых действиях на стороне Украины. 12 октября чеченские СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела против уроженца Чечни Хусейна Джамбетова по подозрению в создании террористического сообщества "Отдельный батальон особого назначения вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия" (ОБОН), входящего в состав иностранного легиона вооруженных сил Украины. 17 октября 2022 года стало известно, что полевой командир Рустам Ажиев, прибывший из Сирии на Украину, объединил усилия с Ахмедом Закаевым с целью добиваться независимости Чечни. Он назначен заместителем главнокомандующего Ичкерии и получил звание полковника.

ОБОН не единственное чеченское подразделение в рядах ВСУ, рассказал военный из Украины с боевым опытом периода чеченских войн Абу Иса Шишани. "Количество бойцов ОБОН растет. Они успешно увеличивают свои ряды. Есть еще ряд подразделений, которые имеют гораздо более длительную историю в составе украинской армии. К примеру, известное подразделение "Бешеная Стая". Еще есть SOG (Special Operation Group). Это очень секретное подразделение в составе ВСУ, наподобие британской SAS. Мало кто знает, сколько их и кто входит в эту группу. Известно только, что это чеченцы с большим опытом", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На стороне Украины в 2014-2015 годах принимали активное участие в боевых действиях два добровольческих чеченских батальона. К 2019 году они разоружились. В начале боевых действий на Украине в защите Киева участвовали чеченцы, ингуши и Дагестанцы, всего 200-300 человек, рассказал представитель диаспоры Руслан Сидаев. Наличие чеченцев, воюющих на стороне Украины, подтверждал и Кадыров, не раз упоминая их в своих высказываниях, говорится в справке "Кавказского узла" "Чеченцы на Украине: факты и домыслы".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Милашина и Абдурахманов поспорили о роли Кадырова в инсценировке смертей критиков властей Чечни", "Кадыров посулил награду за казнь участников видео о сожжении страницы Корана", "Кадыров объявил о назначении Мусиханова командиром роты в зоне военной операции"

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 мая 2024, 06:01

28 мая 2024, 04:03

  • Власти Славянска-на-Кубани добиваются сноса храма священника Пивоварова

    Чиновники Славянска-на-Кубани обратились в суд с требованием обязать архиепископа Виктора Пивоварова, оштрафованного ранее по уголовному делу о дискредитации армии, снести Свято-Покровско-Тихоновский храм. По их данным, храм построен на земельном участке, выделенном для индивидуального жилищного строительства.

28 мая 2024, 03:04

28 мая 2024, 02:05

28 мая 2024, 01:40

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи