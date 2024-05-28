Дошло до суда дело об организации чеченского батальона ВСУ

28 мая 2024, 05:02

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Дело двух уроженцев Чечни Амата Закаева и Мурада Юсупова, которые обвиняются в организации и руководстве террористического сообщества "Отдельный батальон особого назначения вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия" (ОБОН), поступило на рассмотрение Южного окружного военного суда.

Первое заседание по делу Закаева и Юсупова запланировано на 18 июня.

По данным следствия, в июле 2022 года Амат Закаев и Мурад Юсупов создали на Украине террористическое сообщество "Отдельный батальон особого назначения министерства обороны республики Ичкерия в составе иностранного легиона Украины" с целью принять участие в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации. В конце июля Закаев передал Юсупову полностью руководство организацией, пишет 27 мая "Интерфакс".

Амат Закаев обвиняется по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), части 1 статьи 205.4 (руководство террористическим сообществом) УК РФ, а Мурад Юсупов - по части 2 статьи 208 (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации) и части 1 статьи 205.4 (руководство террористическим сообществом) УК РФ, информирует ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ принимают участие 150-200 чеченцев, преимущественно потомки бывших боевиков, воевавших в первой и второй чеченских кампаниях. Такие данные привело в конце апреля 2023 года американское издание Politico. Отмечается, что из этих чеченцев было сформировано три подразделения.

1 марта 2022 года Рамзан Кадыров пообещал покончить с участниками боевых действий на Украине, которые называют себя чеченцами и выступают против российских военных. 3 марта 2022 года он пообещал выплатить по 500 тысяч долларов за головы командиров украинских батальонов, а также чеченского батальона, который участвует в боевых действиях на стороне Украины. 12 октября чеченские СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела против уроженца Чечни Хусейна Джамбетова по подозрению в создании террористического сообщества "Отдельный батальон особого назначения вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия" (ОБОН), входящего в состав иностранного легиона вооруженных сил Украины. 17 октября 2022 года стало известно, что полевой командир Рустам Ажиев, прибывший из Сирии на Украину, объединил усилия с Ахмедом Закаевым с целью добиваться независимости Чечни. Он назначен заместителем главнокомандующего Ичкерии и получил звание полковника.

ОБОН не единственное чеченское подразделение в рядах ВСУ, рассказал военный из Украины с боевым опытом периода чеченских войн Абу Иса Шишани. "Количество бойцов ОБОН растет. Они успешно увеличивают свои ряды. Есть еще ряд подразделений, которые имеют гораздо более длительную историю в составе украинской армии. К примеру, известное подразделение "Бешеная Стая". Еще есть SOG (Special Operation Group). Это очень секретное подразделение в составе ВСУ, наподобие британской SAS. Мало кто знает, сколько их и кто входит в эту группу. Известно только, что это чеченцы с большим опытом", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На стороне Украины в 2014-2015 годах принимали активное участие в боевых действиях два добровольческих чеченских батальона. К 2019 году они разоружились. В начале боевых действий на Украине в защите Киева участвовали чеченцы, ингуши и Дагестанцы, всего 200-300 человек, рассказал представитель диаспоры Руслан Сидаев. Наличие чеченцев, воюющих на стороне Украины, подтверждал и Кадыров, не раз упоминая их в своих высказываниях, говорится в справке "Кавказского узла" "Чеченцы на Украине: факты и домыслы".

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