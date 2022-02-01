Дошло до суда дело о хищениях в дагестанском интернате

01 февраля 2022, 20:19

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Главбух интерната для слабослышащих детей в Махачкале обвинена в хищениях более 57 миллионов рублей из средств, которые предназначались для уплаты налогов. По данным республиканской прокуратуры, похищенные деньги она переводила на свою карту и счета сообщников.

Как писал "Кавказский узел", бывший директор коррекционной школы-интерната для слабослышащих детей в Махачкале подозревается в неуплате 15 миллионов рублей налогов, главный бухгалтер - в хищении 3,6 миллиона рублей, сообщило в феврале 2021 года следствие.

Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера коррекционной школы-интерната в Махачкале. Она обвиняется в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и взносов, неисполнении обязанностей налогового агента, сообщило сегодня ведомство.

По версии следствия, в 2017-2019 годах, главбух интерната по предварительному сговору с сотрудником администрации Махачкалы, директором школы-интерната и тремя ее заместителями, перечислила более 57 миллионов рублей, которые образовались в результате неуплаты налогов и страховых взносов, на свою банковскую карту и карты директора школы, ее заместителей и ряда других лиц, деньги были похищены. Также в 2016-2019 годах, бухгалтер под предлогом приобретения горюче-смазочных материалов для нужд школы незаконно перечислила на счета двух человек 3,6 миллиона рублей, которые ей впоследствии возвратили, говорится в сообщении на сайте республиканской прокуратуры.

Дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Махачкалы. С обвиняемой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, проинформировало ведомство

Бывшему сотруднику администрации уже вынесен обвинительный приговор, дело в отношении других соучастников преступлений расследуется, указано в сообщении.