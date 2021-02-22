Руководство интерната в Дагестане заподозрено в хищении более 3 миллионов рублей

22 февраля 2021, 16:08

Бывший директор коррекционной школы-интерната для слабослышащих детей в Махачкале подозревается в неуплате 15 миллионов рублей налогов, главный бухгалтер - в хищении 3,6 миллиона рублей, сообщило сегодня следствие.

В уклонении от уплаты налогов и сборов и неисполнении обязанностей налогового агента заподозрена бывший директор коррекционной общеобразовательной школы-интерната 2 вида, сообщило сегодня управление СКР по Дагестану.

По версии следствия, директор школы с 2017 по 2019 годы не перечислила в бюджет Дагестана более 15 миллионов рублей налога на доходы физических лиц, который должен был быть удержан из зарплаты сотрудников, и уклонилась от уплаты страховых взносов в 34,8 миллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства. "В рамках расследования будет изъята и изучена финансовая документация школы-интерната, проведена финансово-экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов и страховых взносов, не уплаченных организацией", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Главный бухгалтер той же школы заподозрена в мошенничестве. По данным следствия, она перечислила 3,6 миллиона рублей, предназначенных для приобретения горюче-смазочных материалов, на карты сотрудников школы и своих знакомых. "Горюче-смазочные материалы не были приобретены, а денежные средства обналичены и переданы главному бухгалтеру, которая распорядилась ими по своему усмотрению", - привело сегодня версию следствия РИА "Дагестан".

В Дагестане работает одна специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 2 вида (для слабослышащих детей) в Махачкале, следует из информации на сайте Всероссийского общества глухих.

Часть 1 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов ) предусматривает до двух лет лишения свободы, такое же наказание предусмотрено частью 1 статьи 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента). Часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", бухгалтер досугового центра в Дагестане обвинена в хищении 7,6 миллиона рублей. На банковские карты своих знакомых она перечислила деньги, предназначенные для отчисления в налоговую службу, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и ФОМС, сообщило следствие 17 февраля.