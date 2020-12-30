ГКССУ СО "Детский психоневрологический интернат "Солнечный дом". Фото пресс-службы Камышинского технологичесого института https://new.kti.ru/news/index.aspx?id=2398&bv=2

30 декабря 2020, 16:39

Опекун из Дагестана задержан по делу о хищении денег детей-инвалидов

Житель Дагестана, оформивший опеку над восемью детьми из интерната для умственно отсталых в Волгоградской области, заподозрен в хищении восьми миллионов с их счетов. Он оформил опеку, чтобы жить на выплаты детям-инвалидам, заподозрили следователи.

По версии следователей, житель Дагестана в два этапа - в октябре 2018 и июне 2019 года - через администрацию Камышинского района Волгоградской области оформил опеку над восемью воспитанниками Петроввальского дома-интерната для умственно отсталых детей. На счету каждого из детей за счет ежемесячных пенсий и иных выплат накопилось по миллиону рублей.

"Подследственный уехал на малую родину вместе с опекаемыми, где обналичил принадлежащие им деньги. У следствия есть веские основания полагать, что выполнять свои обязанности и даже проживать с волгоградскими детьми фигурант преступления не намеревался – предпочел проживать со своей семьей отдельно, при этом регулярно получая из федерального бюджета выплаты на каждого ребенка", - говорится в сообщении следствия.

Подозреваемый, 29-летний житель Дагестана, задержан и доставлен в Волгоград, в суд направлено ходатайство о его аресте, отчиталось областное управление Следкома. Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". По статье 159 УК России подозреваемому грозит до 10 лет заключения.

Воспитанники дома-интерната будут возвращены в социальное учреждение. Туда же с проверкой направилась специальная комиссия из числа сотрудников органов системы профилактики, говорится в сегодняшней публикации на сайте управления Следственного комитета по Волгоградской области.

Ранее "Кавказский узел" сообщал о распространенных в Дагестане махинациях с выплатами пособий по инвалидности. По версии следствия, сотрудники республиканского Главного бюро медико-социальной экспертизы объединились в преступное сообщество, охватившее весь Дагестан и поставившее получение взяток на поток. Только в 2017 году в результате необоснованного признания инвалидами 300 жителей республики Пенсионный фонд России лишился 24 миллионов рублей. Один из обвиняемых, бывший руководитель бюро медсоцэкспертизы №19 Ашик Махачев, признал, что в 2014-2015 годах получил взятки на 1,5 миллиона рублей. Его приговорили к четырем годам колонии.

Еще одним распространенным видом мошенничества в республике стала подделка документов о рождении детей для получения материнского капитала. Так, в июне в таком преступлении был заподозрен заместитель главы села Андых Шамильского района. В октябре прокуратура также выявила мошенничество с пенсиями на 5,5 миллиона рублей. Пользователи Instagram предположили, что подобные махинации совершаются по всей республике.

Примечание:

"Чиновники Дагестана заподозрены в хищении 2 миллионов соцвыплат", "Глава Дагестана отчитался об экономии 900 миллионов на выплатах фиктивным инвалидам", "27 сотрудников бюро медсоцэкспертизы в Дагестане уволены после проверки".

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