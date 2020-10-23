Пенсионное удостоверение. Фото: Юрий Гречко / Югополис

23 октября 2020, 22:00

Пользователи соцсети призвали прокуратуру Дагестана к проверке Пенсионного фонда

Махинации с пенсиями совершаются в Дагестане повсеместно, предположили пользователи Instagram после того, как прокуратура выявила мошенничество на 5,5 миллиона рублей в Левашинском районе.

"Кавказский узел" сообщал, что сотрудники миграционной службы в отделении Левашинском районе Дагестана заподозрены в выдаче семи подложных паспортов, на основании которых мошенникам удалось получить пенсионные выплаты на 5,5 миллиона рублей. Следователи сочли причастными к преступлению и работников Пенсионного фонда.

Скриншот комментария к публикации о мошенничестве с пенсиями в Левашинском районе Дагестана, https://www.instagram.com/p/CGqNMVSqnXk/Читатели Instagram-паблика прокуратуры Дагестана призвали ведомство провести аналогичные проверки и в других муниципалитетах. "В Махачкале тоже надо проверить", - предложил пользователь gala_5543. "Не забудьте проверять Казбековский район", - попросила aminat_19_65. "Когда в Дербентском районе проверите [отделение] ПФР. А то клан там, сидят и кушают давно", - заявил kamaludingaivazov.

"Да в каждом районе так же, видать. <...> Если вы решили проверять и выявлять, добро пожаловать в Хас[авюрт]", - написала masskva418.

Ранее "Кавказский узел" сообщал о махинациях, связанных с выплатами пособий по инвалидности на основании фиктивных справок. По версии следствия, сотрудники республиканского Главного бюро медикосоциальной экспертизы объединились в преступное сообщество, охватившее весь Дагестан и поставившее получение взяток на поток. Только в 2017 году в результате необоснованного признания инвалидами 300 жителей республики Пенсионный фонд России лишился 24 миллионов рублей. Один из обвиняемых, бывший руководитель бюро медсоцэкспертизы №19 Ашик Махачев, признал, что в 2014-2015 годах получил взятки на 1,5 миллиона рублей. Его приговорили к четырем годам колонии.

Скриншот комментария к публикации о мошенничестве с пенсиями в Левашинском районе Дагестана, https://www.instagram.com/p/CGqNMVSqnXk/Еще одним распространенным видом мошенничества в республике стала подделка документов о рождении детей для получения материнского капитала. Так, в июне в таком преступлении был заподозрен заместитель главы села Андых Шамильского района.

Новости о ходе антикоррупционной кампании в Дагестане и сопровождающих ее отставках и уголовном преследовании чиновников "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Замглавы Цунтинского района госпитализирован после драки с местными жителями", "Бывший министр образования Дагестана осужден за растрату", "Замглавы Росимущества по Дагестану арестован на два месяца".

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