Прокуратура сообщила о крупном мошенничестве с пенсиями в Дагестане

22 октября 2020, 19:25

Сотрудники миграционной службы заподозрены в выдаче подложных документов, на основании которых мошенникам удалось получить пенсионные выплаты на 5,5 миллионов рублей. Следователи сочли причастными к преступлению и работников Пенсионного фонда.

По данным прокуратуры, с начала 2020 года отдел Федеральной миграционной службы в Левашинском районе выдал семь паспортов с заведомо ложными годами рождения. Возраст получателей документов был завешен на 10-14 лет. Люди, получившие эти паспорта, также приобрели фиктивные документы о трудовом стаже и добились начисления пенсий в районном отделении Пенсионного фонда, сообщила прокуратура Дагестана.

"В результате противоправных действий, злоумышленники незаконно получили пенсионные выплаты на общую сумму около 5,5 млн. рублей", - говорится в сегодняшней публикации на сайте ведомства.

Против получателей пенсий возбуждено дело по статье о мошенничестве, а против должностных лиц отделений Пенсионного фонда и миграционной службы в Левашинском районе - по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Служебный подлог".

"Кавказский узел" писал ранее о резонансном деле о выдаче в Дагестане фиктивных справок об инвалидности. По версии следствия, сотрудники республиканского Главного бюро медико-социальной экспертизы объединились в разветвленное преступное сообщество, которое поставило получение взяток на поток. Только в 2017 году в результате необоснованного признания инвалидами 300 жителей республики Пенсионный фонд России лишился 24 миллионов рублей. Один из обвиняемых, бывший руководитель бюро медсоцэкспертизы №19 Ашик Махачев, признал, что в 2014-2015 годах получил взятки на 1,5 миллиона рублей. Его приговорили к четырем годам колонии.

Новости о ходе антикоррупционной кампании в Дагестане и сопровождающих ее отставках и уголовном преследовании чиновников "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".