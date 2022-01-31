Житель Каспийска добился от МВД компенсации морального вреда

31 января 2022, 15:17

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Советский районный суд Махачкалы удовлетворил сегодня иск к МВД России о взыскании морального вреда в одну копейку за незаконное административное преследование жителя Каспийска Марата Исмаилова, который был задержан 1 мая 2019 года в ходе акции "Монстрация". Исмаилов счел мизерными компенсации за нарушение прав человека в России, поэтому потребовал в своем иске минимальную компенсацию.

Как писал "Кавказский узел", 17 июля 2019 года Советский райсуд Махачкалы при повторном рассмотрении дела не нашел правонарушения в действиях во время "Монстрации" Раисат Сиражудиновой, Марата Исмаилова, Магомеда Магомедова и Ольги Москвитиной и закрыл административные дела. В апреле 2021 года суд обязал полицейских выплатить 3000 рублей в качестве компенсации морального вреда за задержание и административное преследование организатору "Монстрации" Раисат Сиражудиновой.

1 мая 2019 года силовики задержали на акции "Монстрация" в Махачкале восемь человек, в числе которых оказались Марат Исмаилов и организатор акции Раисат Сиражудинова. Двоих несовершеннолетних полицейские отпустили, Сиражудинова была оштрафована на 15 тысяч рублей остальные - на 10 тысяч рублей. Однако впоследствии суд отменил штрафы.

Иск о компенсации морального вреда был подан в суд Маратом Исмаиловым 27 декабря 2021 года, следует из картотеки дел Советского районного суда Махачкалы. Как рассказал Исмаилов корреспонденту "Кавказского узла", 1 мая 2019 года он был доставлен в отдел полиции по Советскому району Махачкалы, где в отношении него был составлен протокол по административной статье о нарушении порядка проведения митинг. Суд первой инстанции назначил ему наказание в 10 тысяч рублей. Исмаилов обжаловал его в Верховном суде Дагестана, который направил дело на новое рассмотрение. 17 июля 2019 года по итогам повторного рассмотрения производство в отношении Исмаилова было прекращено ввиду отсутствия состава правонарушения в его действиях, отметил истец.

"В тот день в Махачкале проходила "Монстрация". Я ее участником не был, но пришёл понаблюдать, в том числе и за действиями сотрудников полиции. Но в итоге меня доставили в отдел, а ночью суд оштрафовал на 10 тысяч. Потом уже штраф отменили, дело закрыли", - пояснил Исмаилов.

В исковом заявлении указано, что истец был необоснованно подвергнут административному преследованию и незаконно привлечен к административной ответственности. "В связи с этим причинен моральный вред. Сотрудниками полиции необоснованно были постановлены под сомнение добросовестность и законопослушность истца", - говорится документе.

В качестве ответчика было выбрано МВД России, так как федеральное ведомство осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета. Должностные лица отдела, которые привлекли Исмаилова к ответственности, входят в городское управление МВД, которое является территориальным органом МВД России, отмечается в исковом заявлении.

Исмаилов просил взыскать в связи с его незаконным преследованием компенсацию морального вреда в одну копейку. "Несмотря на то, что Конституция России закрепляет права и свободы как высшую ценность, компенсации за нарушения прав граждан в России обычно мизерные - буквально несколько сот рублей либо пару тысяч. Это не мотивирует людей защищать свои права. Я посчитал, что уж лучше мне присудят одну копейку, чем какие-нибудь полторы-две тысячи рублей", - объяснил Марат Исмаилов.

Судебное заседание по рассмотрению иска состоялось сегодня. Представитель МВД представил в суд письменные возражения, в которых просил отказать в удовлетворении иска, так как "нет доказательств причинения морального вреда", а "факт прекращения производства по делу не свидетельствует о вине должностных лиц органов внутренних дел".

Кроме того, представитель МВД указал, что протокол об административном правонарушении является способом фиксации факта совершения правонарушения, а сам по себе этот документ не устанавливает вину лица. "Должностными лицами органов внутренних дел постановление о привлечении Исмаилова к административной ответственности не выносилось. Следовательно, незаконное привлечение истца со стороны должностных лиц отсутствует", - отмечено в возражениях.

Судья постановил удовлетворить иск в полном объеме, сообщил Марат Исмаилов после завершения процесса.

"Монстрация" - массовая художественная акция в форме демонстрации с лозунгами и транспарантами. По большей части содержание транспарантов выглядит предельно абсурдизированным и аполитичным, однако они имеют многозначность, говорится публикации от 29 апреля 2019 года в Instagram-аккаунте "Монстрация" в Махачкале. Акция в Махачкале 1 мая 2019 года стала первой в Дагестане.

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