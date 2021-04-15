Организатор "Монстрации" в Махачкале сочла недостаточной компенсацию за задержание

15 апреля 2021, 14:23

Суд в Махачкале обязал полицейских выплатить организатору "Монстрации" Раисат Сиражудиновой 3000 рублей в качестве компенсации морального вреда за задержание и административное преследование. Это решение будет обжаловано, заверили Сиражудинова и ее представитель, которые требовали взыскать 445 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", 17 июля 2019 года Советский райсуд Махачкалы при повторном рассмотрении дела не нашел правонарушения в действиях участников "Монстрации" Раисат Сиражудиновой, Марата Исмаилова, Магомеда Магомедова и Ольги Москвитиной и закрыл административные дела.

1 мая 2019 года силовики задержали участников "Монстрации" в Махачкале, в числе которых оказались организатор Раисат Сиражудинова и юрист Марат Исмаилов. Всего были задержаны восемь человек, двоих несовершеннолетних полицейские отпустили, остальные были доставлены в суд. Участники акции были оштрафованы на 10 тысяч рублей, а организатор "Монстрации" Раисат Сиражудинова - на 15 тысяч рублей. Однако впоследствии суд отменил штрафы.

Советский суд Махачкалы частично удовлетворил требования Раисат Сиражудиновой, которая подала иск о компенсации морального вреда за незаконное административное преследование, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель Сиражудиновой Марат Исмаилов.

Он пояснил, что Сиражудинова и ее представитель просили суд взыскать с МВД России и УМВД по Махачкале 445 тысяч рублей в качестве компенсации, но суд назначил компенсацию в размере 3000 рублей. "Конечно, мы с этим решением суда не согласны и обязательно его обжалуем", - сообщил юрист, добавив, что судебный процесс длился несколько месяцев.

Иск поступил в суд 24 декабря 2020 года, последнее заседание по нему состоялось 14 апреля, говорится в карточке дела на сайте Советского райсуда Махачкалы.

Раисат Сиражудинова выразила возмущение решением суда. "Я думаю, что назначать компенсацию в пять раз меньше наложенного на меня штрафа несколько смехотворно. Считаю обжалование решения необходимым", - сказала Раисат корреспонденту "Кавказского узла".

Марат Исмаилов добавил, что при задержании к Сиражудиновой не была применена сила. По его данным, те участники «Монстрации», которые были задержаны с применением силы и были оштрафованы, не стали оспаривать задержание и требовать компенсацию после того, как суд отменил штрафы. Причину такого решения Марат Исмаилов назвать затруднился. Один из задержанных отказался прокомментировать корреспонденту "Кавказского узла" свое решение не требовать компенсации.

28-летняя Раисат Сиражудинова пояснила, что живет в Махачкале и работает в IT-клубе, где обучает детей программированию и другим IT-навыкам. Сиражудинова призналась, что не считает себя активистом. По ее словам, в 2020 году подавать уведомление на согласование «Монстрации» смысла не было из-за карантина, а онлайн-«Монстрацию» они не проводили.

Угрозы в связи с организацией «Монстрации», по словам Сиражудиновой, ей ни от кого не поступали, но в январе перед акциями в поддержку Навального к ней приходили полицейские с предостережением.

23 января, когда сторонники Навального по всей России проводили шествия и пикеты в его поддержку, махачкалинские силовики провели массовые задержания на центральной площади города. Задержанные пожаловались на применение силы. 31 января, в день еще одной всероссийской акции в поддержку Навального на площади в Махачкале собралось полтора десятка молодых людей. Власти Дагестана пытаются не допустить акций в поддержку Навального даже при том, что его сторонников в регионе мало, указали тогда главреды местных изданий.

"Полиция, видимо, на всякий случай меня решила навестить, вдруг чего на 23 января удумала. А у меня даже в планах не было ничего подобного. Видать, меня причислили к активистам, хотя то мероприятие, которое я хотела провести, - «Монстрация» - это художественная акция, в ней нет политического смысла да и какого-либо призыва. Мне она нравится с художественной точки зрения, то, как на "Монстрации" обыгрываются известные лозунги, крылатые фразы, популярные и давно забытые мемы, да и людей вместе собирает не возмущение или негодование, а юмор и открытость новому", - пояснила Раисат Сиражудинова.

"Монстрация" - массовая художественная акция в форме демонстрации с лозунгами и транспарантами. По большей части содержание транспарантов выглядит предельно абсурдизированным и аполитичным, однако они имеют многозначность, говорится в Instagram-аккаунте "Монстрация" в Махачкале. Акция в Махачкале 1 мая 2019 года стала первой "Монстрацией" в Дагестане.

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