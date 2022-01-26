Хасан Халитов, стоп-кадр видео канала Havaj Dudaev https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Gi1t6TVS5hc

26 января 2022, 02:20

Халитов назвал имя шантажиста

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Оппозиционному блогеру Хасану Халитову удалось выяснить личность того, кто потребовал прекратить критиковать власти Чечни под угрозой опубликовать унижающие достоинство его сестры снимки.

Как писал "Кавказский узел", 24 января стало известно, что живущий в Турции блогер Хасан Халитов получил фото обнаженной сестры, похищенной в Чечне вместе с мужем в декабре 2021 года. Человек, который представился "кадыровцем", но не назвал своего имени, угрожал обнародовать эти фотографии, если блогер не прекратит критику чеченских властей, рассказал Хасан Халитов. Сегодня он сообщил "Кавказскому узлу", что как минимум двое его родственников – сестра и зять – удерживаются чеченскими силовиками. Сестру Хасана Халитова не похищали в Чечне и не фотографировали в обнаженном виде, заявили в видеообращении родственники блогера, призвав его прекратить критику руководства республики. По мнению правозащитников, родные Халитова записали ролики под давлением и угрозами.

"Что похищены мои сестра и зять – они сами об этом говорили. Они уже собрали моих родственников, как мне сообщают, снимают ролики, где они должны сообщить, что у них все хорошо. На роликах будут присутствовать мои братья, сестра, зять", – рассказал Хасан Халитов "Кавказскому узлу".

Чеченский блогер Хасан Халитов обвинил помощника председателя парламента Чечни в шантаже. По его словам, это он потребовал от блогера прекратить критику властей Чечни под угрозой опубликовать в интернете унижающие достоинство сестры Халитова фотографии. Об этом блогер сообщил вечером 25 января на своем Telegram-канале.

По словам Халитова, мужчина отказался представиться. "Проведя совместное расследование с братьями, нам удалось выяснить, кому принадлежит номер, с которого мне были присланы все эти сообщения", - отметил он и добавил, что номер принадлежит помощнику председателя парламента Чечни. Он назвал при этом его имя.

"Нас подобная мерзость с вашей стороны не остановит, мы будем лишь более озлобленно бороться с вами до победного конца", - резюмировал он.

Напомним, в декабре 2021 года о похищениях родственников в Чечне сообщали также правозащитник Абубакар Янгулбаев, блогеры Тумсо Абдурахманов и Минкаил Мализаев, основатель "Вайфонда" Мансур Садулаев и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeri Аслан Арцуев. "Кавказский узел" составил по открытым источникам список из 60 фамилий похищенных родственников оппонентов чеченских властей. По состоянию на 18 января в списке удерживаемых после похищения оставалось 11 человек. С учетом информации о похищении матери Янгулбаева Заремы Мусаевой, на 26 января в Чечне по-прежнему удерживается не менее 11 членов семей критиков Кадырова.

Похищения родственников чеченских активистов в декабре 2021 года стали возможными из-за уверенности Кадырова в том, что эти действия останутся для него безнаказанными, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и активисты.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Тумсо сообщил о похищении родственниц жены в Астрахани", "Участники митингов в Норвегии и Австрии призвали власти отреагировать на похищения в Чечне", "Ахмед Дудаев сводит счеты с критиками режима вопреки позиции Путина".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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