Правозащитники усомнились в искренности родственников Халитова

25 января 2022, 19:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Родные критиков Кадырова записывают ролики с опровержением их слов под давлением и угрозами, видео с родственниками Хасана Халитова в очередной раз это подтверждает, заявили Светлана Ганнушкина и Олег Хабибрахманов. Халитову не следовало говорить об угрозах чести сестры, в чеченском обществе такие угрозы запрещено предавать огласке, указал Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", 24 января стало известно, что живущий в Турции блогер Хасан Халитов получил фото обнаженной сестры, похищенной в Чечне вместе с мужем в декабре 2021 года. Человек, который представился "кадыровцем", но не назвал своего имени, угрожал обнародовать эти фотографии, если блогер не прекратит критику чеченских властей, рассказал Хасан Халитов. Сегодня он сообщил "Кавказскому узлу", что как минимум двое его родственников – сестра и зять – удерживаются чеченскими силовиками. Сестру Хасана Халитова не похищали в Чечне и не фотографировали в обнаженном виде, заявили в видеообращении родственники блогера, призвав его прекратить критику руководства республики.

"Что похищены мои сестра и зять – они сами об этом говорили. Они уже собрали моих родственников, как мне сообщают, снимают ролики, где они должны сообщить, что у них все хорошо. На роликах будут присутствовать мои братья, сестра, зять", – рассказал Хасан Халитов "Кавказскому узлу".

Слова Халитова вызывают абсолютное доверие, в отличие от заявлений его родственников, отметил помощник руководителя "Комитета против пыток"*, юрист организации Олег Хабибрахманов. "Как человек, знающий, что происходит на Северном Кавказе, я бы склонялся к словам Халитова", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Хабибрахманов.

Впоследствии родные критиков Кадырова, которые, очевидно, подвергались если не пыткам, то давлению, становятся на сторону чеченского главы и перестают общаться с правозащитниками, особо указал Хабибрахманов. "В декабре стало известно о похищении родственников Янгулбаева и Тумсо Абдурахманова. Затем они были отпущены. Мы с родственниками встречались, и они все [похищение] отрицают! Более того, говорят: будут выборы, я отдам голос за Кадырова. А вы [правозащитники] занимаетесь какой-то фигней, не даете спокойно жить, все беды от вас", – рассказал Хабибрахманов.

По его мнению, родственники критиков чеченских властей запуганы и боятся говорить "что-либо, что может вызвать гнев Кадырова". "Это сделают люди, которым совсем жить надоело. И я родных не виню! Поставив себя на их место, я бы не сказал, что стал бы героем, который рассказал о похищении", – сказал Хабибрахманов.

Похищения родственников чеченских активистов в декабре 2021 года стали возможными из-за уверенности Кадырова в том, что эти действия останутся для него безнаказанными, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и активисты.

Халитову не следовало озвучивать информацию о потенциальном изнасиловании сестры: в чеченском обществе категорически запрещается предавать гласности подобные угрозы, мужчины должны "решить вопрос" конфиденциально, рассказал президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "То, что он говорит правду, я не сомневаюсь. На него пытаются давить. Халитов не стал бы наговаривать и врать в отношении сестры. Это вопиющее преступление. Однако согласно чеченским традициям, сам факт того, что в отношении сестры, матери, дочери может быть применено насилие, должен быть скрыт от общественности. У любой женщины есть отец, муж, брат и сын, и даже теоретическое высказывание о насилии в отношении родственницы вызывает крайнюю агрессию у мужчин. За это надо будет отвечать", – рассказал Кутаев. В чеченском обществе вообще не принято обсуждать женщин из других семей, отметил Кутаев.

Практика похищения родственников критиков режима Кадырова широко применяется в Чечне и в России, продолжил правозащитник. "Я склонен доверять сообщениям и других чеченцев о том, что их родственники были похищены", – рассказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

В декабре 2021 года о похищениях родственников в Чечне сообщали также правозащитник Абубакар Янгулбаев, блогеры Тумсо Абдурахманов и Минкаил Мализаев, основатель "Вайфонда" Мансур Садулаев и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeri Аслан Арцуев. "Кавказский узел" составил по открытым источникам список из 62 фамилий похищенных родственников оппонентов чеченских властей. По состоянию на 25 января в списке удерживаемых после похищения остаются не менее восьми человек (двое родственников Халитова, двое родных Янгулбаева и четверо родных Арцуева). В список не включена Зарема Мусаева, которая была задержана, вывезена в Чечню, а позже арестована судом на 15 суток. Минкаил Мализаев сегодня сообщил "Кавказскому узлу", что все его родственники, которых ранее удерживали силовики, к 22 января были освобождены.

Сообщение Халитова сочла правдоподобным и председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина. Сообщение является, как угрозой, так и провокацией, указала правозащитница.

"Человек рассказывает о насильственных действиях и тут же получает ответ, что это неправда. Таким образом, его ставят в патовое положение и обличают во лжи. А то, что родственники извиняются, – так это уже превратилось шоу. Все одинаковые", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Ганнушкина.

Правозащитнице удалось поговорить с несколькими людьми, чьи родственники были похищены. По ее словам, "все говорят, что были вынуждены так поступить, чтобы у родных не было неприятностей". Извинениями можно считать и высказывания родственников критиков Кадырова Минкаила Мализаева и Тумсо Абдурахманова: опровергнув сообщения блогеров, их родные объявляют о своей лояльности главе Чечни.

Ганнушкина согласилась с Кутаевым, что говорить об угрозах сестре в чеченской традиции не принято, и именно потому, что блогер решился на это, "ситуация очень серьезная". "Сама по себе угроза уже порочит женщину, а соответственно ее род. Это провокация Халитова к насильственным действиям. Но та сторона, естественно, подготовлена куда лучше", – закончила Ганнушкина.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* "Комитет против пыток" был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — "Комитет по предотвращению пыток", который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.

** организация внесена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.