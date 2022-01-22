Власти Ставрополя отчитались о начале выплат пострадавшим от урагана

22 января 2022, 22:32

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Материальная помощь перечислена 301 пострадавшему от стихии человеку, всего было получено 345 заявок, сообщили сегодня в мэрии Ставрополя. Выплачиваемых 10 тысяч рублей недостаточно для ремонта поврежденных крыш и заборов, указали пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", в Ставропольском крае в ночь на 15 января сильный ветер привел к отключению электроэнергии и повреждениям кровель зданий. В Ставрополе были повалены более ста деревьев, повреждены автомобили местных жителей, на один из детских садов упал башенный кран. Компенсации в размере 10 тысяч рублей получат владельцы поврежденных сильным ветром домовладений, сообщил глава региона. Жильцы многоквартирных домов тоже пострадали от урагана, им также нужны компенсации, заявили местные жители. Власти Ставрополя 18 ноября заявили о завершении работ по подключению к электроснабжению всех потребителей, оставшихся без света из-за ураганного ветра.

В Ставрополе начались выплаты жителям частных домов, пострадавшим от сильного ветра в ночь на 15 января, сообщила сегодня на своем сайте со ссылкой на администрацию столицы края ГТРК "Ставрополье".

Деньги уже перечислены 301 человеку, средства поступят на счет получателей в течение нескольких дней, сообщила сегодня на своем официальном сайте администрация Ставрополя.

"Сегодня деньги уже перечислены 301 человеку. В течение нескольких банковских дней они увидят их на счету. Всего в работе у нас 345 заявок, часть адресов ещё обследуется. Дал поручение в кратчайшие сроки завершить эту работу и выплатить материальную помощь всем пострадавшим от стихии жителям города", - процитировала главу Ставрополя Ивана Ульянченко пресс-служба администрации города.

Восстановительные работы в Ставрополе велись круглосуточно. Для возобновления электроснабжения были подключены 19 распределительных линий электропередач и 215 трансформаторных подстанций, также специалисты восстановили газоснабжение по 58 поступившим заявкам, отремонтировали 14 светофоров и 144 дорожных знака, распилили и вывезли из города около 300 поваленных деревьев, говорится в сообщении пресс-службы.

Пользователь Instagram в комментариях к новости о выплатах, опубликованной сегодня в паблике "Нетипичный Ставрополь", указали на слишком маленький размер материальной помощи. Этот пост за 10 часов набрал 2470 лайков и 102 комментария.

"Какой толк от этой суммы? Лучше бы приезжали с материалами и ремонтировали", - отметила 1510julia. "Что можно купить на 10 тысяч?" - удивился bugrovsanya. "10000 рублей, как можно крышу людям отремонтировать или забор поставить?" - написала sigaeva_irina_.

Пользователь svetlanaorlova6426 рассказала о своей ситуации. "По 10 тысяч платят только тем, у кого крышу сорвало, по остальным повреждениям никакой компенсации. У нас металлический забор как ножом срезало, пошли в администрацию, а нам сказали: "Вот если бы вам крышу оторвало, тогда бы вам по 10 тысяч выплатили, а так ни чего не положено". Смешно. И непонятно почему по 10, с такой логикой можно было и по пять и по одной тысяче дать. За эти деньги можно только до строительного магазина доехать", - написала она.