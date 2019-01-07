Возобновлена подача тепла в дома жителей Кисловодска

07 января 2019, 00:25

Отопление и горячая вода, отключенные в 30 жилых многоквартирных домах в Кисловодске, поданы по резервной схеме, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", теплоснабжение в восьми девятиэтажных и 22 пятиэтажных домах было отключено 6 января после аварии на тепломагистрали. Без тепла, по данным МЧС, остались 4914 человек.

"По состоянию на 21.00 мск, теплоснабжение абонентов восстановлено по резервной схеме, до полного завершения работ", - говорится в сообщении, опубликованном 6 января на сайте ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Кисловодске температура воздуха составляет -3 градуса, скорость ветра - до 8 метров в секунду. 7 января температура поднимется до +3, скорость ветра снизится до 6 метров в секунду. Осадков не ожидается. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.