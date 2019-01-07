Вид на город Кисловодск. Скриншот с видео Александра Дмитриева, https://www.youtube.com/watch?v=XYi4UkS_q8k

07 января 2019, 00:25

Возобновлена подача тепла в дома жителей Кисловодска

Отопление и горячая вода, отключенные в 30 жилых многоквартирных домах в Кисловодске, поданы по резервной схеме, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", теплоснабжение в восьми девятиэтажных и 22 пятиэтажных домах было отключено 6 января после аварии на тепломагистрали. Без тепла, по данным МЧС, остались 4914 человек.

"По состоянию на 21.00 мск, теплоснабжение абонентов восстановлено по резервной схеме, до полного завершения работ", - говорится в сообщении, опубликованном 6 января на сайте ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Кисловодске  температура воздуха составляет -3 градуса, скорость ветра - до 8 метров в секунду. 7 января температура поднимется до +3, скорость ветра снизится до 6 метров в секунду. Осадков не ожидается. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Жильцы аварийных домов в Калаче-на-Дону пожаловались на отключение отопления и воды", "Жители более 20 домов в Астрахани остались без тепла", "Теплоснабжение в Волгограде восстановлено полностью".

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